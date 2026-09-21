Alertan a negocios de Saltillo por llamadas de extorsión a nombre de Protección Civil

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    Alertan a negocios de Saltillo por llamadas de extorsión a nombre de Protección Civil
    Los presuntos extorsionadores solicitan información de los establecimientos.

Las llamadas son realizadas por personas que se hacen pasar por empleados de PC

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, alertó a propietarios y empleados de negocios ante la detección de llamadas telefónicas en las que presuntos delincuentes se hacen pasar por personal de la dependencia para solicitar información.

De acuerdo con la autoridad municipal, se han identificado llamadas provenientes del número 334-513-10-15, en las que los interlocutores se presentan como elementos de Protección Civil Saltillo y solicitan diversos datos relacionados con los establecimientos.

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Durante las llamadas, preguntan sobre la vigencia de extintores, documentos y nombres de propietarios, además de informar a quienes atienden que se realizará una supuesta inspección al negocio.

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Como parte de la comunicación, también solicitan anotar un folio con el argumento de que posteriormente se enviará documentación mediante una empresa de paquetería.

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La Dirección de Protección Civil y Bomberos aclaró que la dependencia no solicita información de los negocios vía telefónica, por lo que llamó a propietarios y empleados a no proporcionar datos personales, comerciales o relacionados con sus establecimientos mediante este medio.

La autoridad recomendó mantenerse atentos ante este tipo de llamadas y evitar seguir las indicaciones de quienes se identifiquen como personal de Protección Civil sin una verificación previa.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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