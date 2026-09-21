$!Alertan a negocios de Saltillo por llamadas de extorsión a nombre de Protección Civil

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, alertó a propietarios y empleados de negocios ante la detección de llamadas telefónicas en las que presuntos delincuentes se hacen pasar por personal de la dependencia para solicitar información.

De acuerdo con la autoridad municipal, se han identificado llamadas provenientes del número 334-513-10-15, en las que los interlocutores se presentan como elementos de Protección Civil Saltillo y solicitan diversos datos relacionados con los establecimientos.