Convoca TecNM-Saltillo a concurso Inter-Prepas de Ciencias Básicas

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    Convoca TecNM-Saltillo a concurso Inter-Prepas de Ciencias Básicas
    Autoridades del TecNM-Saltillo presentaron ante representantes de preparatorias de la Región Sureste las bases del primer concurso Inter-Prepas “Ciencias Básicas”. CORTESÍA

El certamen se realizará el 24 de octubre y ofrecerá pases directos e incentivos de inscripción a los alumnos con los mejores resultados

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Saltillo realizará el próximo 24 de octubre la primera edición del concurso Inter-Prepas “Ciencias Básicas”, dirigido a estudiantes de Educación Media Superior de la Región Sureste.

El certamen busca acercar a los jóvenes a las ciencias básicas y las ingenierías, además de identificar talento académico entre alumnos de distintas preparatorias de Saltillo y municipios de la región.

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La convocatoria contempla la participación de al menos 150 estudiantes, con 5 representantes y un asesor por cada institución participante.

La presentación del concurso se realizó en el Auditorio de Vinculación del TecNM-Saltillo y estuvo encabezada por la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez, quien invitó a representantes de las instituciones educativas a participar en la competencia.

Durante el encuentro se dieron a conocer las bases, etapas y esquema de premiación del concurso, que se desarrollará en las instalaciones del Tecnológico de Saltillo, en el marco de los 75 años del Instituto Tecnológico de Saltillo.

$!El certamen reunirá a estudiantes de preparatoria para competir en una evaluación de ciencias básicas y ofrecerá incentivos para quienes obtengan las puntuaciones más altas.
El certamen reunirá a estudiantes de preparatoria para competir en una evaluación de ciencias básicas y ofrecerá incentivos para quienes obtengan las puntuaciones más altas. CORTESÍA

DOS ETAPAS PARA DEFINIR A LOS GANADORES

El concurso contempla dos etapas. En la primera, cada institución participante realizará el proceso de selección de los estudiantes que representarán a su plantel en la fase final.

La segunda etapa, denominada de perfilamiento, se desarrollará en las instalaciones del TecNM-Saltillo. Los estudiantes seleccionados deberán resolver tres reactivos integradores relacionados con las áreas de evaluación establecidas por el comité organizador.

A partir de los resultados obtenidos se determinarán las seis puntuaciones más altas, que corresponderán a los primeros y segundos lugares de la competencia.

Los resultados serán anunciados el mismo día del concurso, una vez que el comité científico concluya la revisión de los ejercicios.

INCENTIVOS PARA LOS MEJORES RESULTADOS

Los tres estudiantes que obtengan las puntuaciones más altas recibirán un pase directo al TecNM-Saltillo, sin necesidad de pagar la ficha para presentar el examen de admisión.

Además, obtendrán un 50 por ciento de descuento en la inscripción correspondiente a su primer semestre y un diploma que acreditará el primer lugar para el alumno, su asesor y la institución que representa.

Las siguientes tres puntuaciones más altas obtendrán también un pase directo al Tecnológico de Saltillo y quedarán exentas del pago de la ficha para presentar el examen de admisión. Recibirán, además, un diploma correspondiente al segundo lugar para el alumno, asesor e institución.

Todos los estudiantes e instituciones participantes recibirán un reconocimiento digital por su participación.

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Entre las instituciones que acudieron a la presentación de las bases se encuentran el Instituto de Ciencias y Humanidades de la UAdeC, Colegio La Paz, CBTis 235, Colegio Universitario de Saltillo, Universidad Durango, Colegio Americano, Colegio San José, Liceo Alberto del Canto, Instituto Isaac Pitman, CNCI, CETis 48, Preparatoria Manuel Acuña, CBTis 97, Ateneo Fuente, PrepaTec Monterrey Campus Saltillo, Universidad Carolina, Centro de Estudios Melchor Ocampo, Instituto Don Bosco, COBAC Profesor Arturo Berrueto González y Colegio Nicolás Bravo.

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Este concurso se hace en el marco del 75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo. CORTESÍA

Por parte del TecNM-Saltillo participaron Tere Borrego Jiménez, subdirectora académica; Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación; Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos, y Daniel Salas Rodríguez, jefe de Ciencias Básicas.

También participaron Patricia Espinosa Aguilón, jefa de la Oficina de Vinculación, y Claudia de León Méndez, coordinadora de Servicio, quienes forman parte de la organización del certamen.

El concurso forma parte de las actividades con las que el Tecnológico de Saltillo busca fortalecer el vínculo con las instituciones de Educación Media Superior, además de acercar a sus estudiantes a la oferta académica del plantel previo al próximo proceso de admisión.

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