Alertan posible brote de coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo de Saltillo

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Alertan posible brote de coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo de Saltillo
    Alumnos participan en la revisión de boca, manos, pies y piel para detectar llagas características del virus. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

La Secretaría de Salud de Coahuila habría ordenado al plantel implementar diversas acciones preventivas, como el uso obligatorio de cubrebocas, filtros de ingreso y revisiones médicas para los alumnos

Al haberse detectado supuestos casos de la enfermedad mano-pie-boca (virus de coxsackie), según reportes de padres de familia del Colegio Nicolás Bravo de Saltillo, la Secretaría de Salud estatal habría ordenado al plantel la ejecución de medidas preventivas.

Las acciones incluirían el uso obligatorio de cubrebocas durante 15 días para toda la comunidad educativa: alumnos, docentes, personal y visitas.

TE PUEDE INTERESAR: Reinan autos en Saltillo y Torreón, ambos están en top 4 nacional de crecimiento vehicular: Inegi

Asimismo, la implementación de un filtro de ingreso para los estudiantes, quienes, para ingresar a las instalaciones, tendrían que ir acompañados por un adulto.

Además de tener que responder a una encuesta de diagnóstico, el alumnado tendría que someterse a una revisión de boca, piel, manos y pies para detectar las llagas características del virus.

$!Padres y alumnos del Colegio Nicolás Bravo deben acatar nuevas medidas preventivas ante posibles casos de coxsackie, incluyendo uso obligatorio de cubrebocas y filtros de ingreso.
Padres y alumnos del Colegio Nicolás Bravo deben acatar nuevas medidas preventivas ante posibles casos de coxsackie, incluyendo uso obligatorio de cubrebocas y filtros de ingreso. FOTO: ESPECIAL

Al tiempo de tomarles la temperatura, se verificaría el uso del cubrebocas y, en caso de sospechas de haber contraído coxsackie, serían enviados a valoración médica inmediata.

Los niños en los que se confirme la enfermedad tendrían que ausentarse de clases presenciales y guardar reposo domiciliario de 14 a 21 días, que corresponde al periodo de incubación.

La Secretaría de Salud de Coahuila habría organizado ya una plática informativa obligatoria para los padres de familia de primero, segundo y tercer grado de primaria, a fin de orientarlos sobre el cuidado e higiene de los alumnos desde sus hogares.

Hasta ahora, la dependencia se ha mantenido hermética en cuanto a la confirmación de estos contagios y si haría extensivas dichas medidas a otros centros educativos de la región o de la entidad.

.

Temas


Alerta
Enfermedades
Salud

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Secretaría de Salud

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha