Alertan posible brote de coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Secretaría de Salud de Coahuila habría ordenado al plantel implementar diversas acciones preventivas, como el uso obligatorio de cubrebocas, filtros de ingreso y revisiones médicas para los alumnos
Al haberse detectado supuestos casos de la enfermedad mano-pie-boca (virus de coxsackie), según reportes de padres de familia del Colegio Nicolás Bravo de Saltillo, la Secretaría de Salud estatal habría ordenado al plantel la ejecución de medidas preventivas.
Las acciones incluirían el uso obligatorio de cubrebocas durante 15 días para toda la comunidad educativa: alumnos, docentes, personal y visitas.
TE PUEDE INTERESAR: Reinan autos en Saltillo y Torreón, ambos están en top 4 nacional de crecimiento vehicular: Inegi
Asimismo, la implementación de un filtro de ingreso para los estudiantes, quienes, para ingresar a las instalaciones, tendrían que ir acompañados por un adulto.
Además de tener que responder a una encuesta de diagnóstico, el alumnado tendría que someterse a una revisión de boca, piel, manos y pies para detectar las llagas características del virus.
Al tiempo de tomarles la temperatura, se verificaría el uso del cubrebocas y, en caso de sospechas de haber contraído coxsackie, serían enviados a valoración médica inmediata.
Los niños en los que se confirme la enfermedad tendrían que ausentarse de clases presenciales y guardar reposo domiciliario de 14 a 21 días, que corresponde al periodo de incubación.
La Secretaría de Salud de Coahuila habría organizado ya una plática informativa obligatoria para los padres de familia de primero, segundo y tercer grado de primaria, a fin de orientarlos sobre el cuidado e higiene de los alumnos desde sus hogares.
Hasta ahora, la dependencia se ha mantenido hermética en cuanto a la confirmación de estos contagios y si haría extensivas dichas medidas a otros centros educativos de la región o de la entidad.
.