Alertan posible brote de coxsackie en el Colegio Nicolás Bravo de Saltillo

Al haberse detectado supuestos casos de la enfermedad mano-pie-boca (virus de coxsackie), según reportes de padres de familia del Colegio Nicolás Bravo de Saltillo, la Secretaría de Salud estatal habría ordenado al plantel la ejecución de medidas preventivas.

Las acciones incluirían el uso obligatorio de cubrebocas durante 15 días para toda la comunidad educativa: alumnos, docentes, personal y visitas.

TE PUEDE INTERESAR: Reinan autos en Saltillo y Torreón, ambos están en top 4 nacional de crecimiento vehicular: Inegi

Asimismo, la implementación de un filtro de ingreso para los estudiantes, quienes, para ingresar a las instalaciones, tendrían que ir acompañados por un adulto.

Además de tener que responder a una encuesta de diagnóstico, el alumnado tendría que someterse a una revisión de boca, piel, manos y pies para detectar las llagas características del virus.