Alistan entrega de semilla y desazolve de tanques ante estiaje en Saltillo

Ante el inicio de la temporada de estiaje, la Dirección de Desarrollo Rural de Saltillo intensificó las labores de desazolve de tanques y la gestión de insumos para asegurar la productividad de las comunidades ejidales.

Diego Fuentes, titular de dicha dependencia, informó que, aunque el año pasado hubo precipitaciones, estas ocurrieron de forma temprana, lo que ha provocado que a estas alturas del año ya se perciban los efectos de la falta de agua.

“La instrucción del Alcalde y del Gobernador es desasolvar los tanques, que no hemos descansado en esa tarea porque es una parte bien importante”, declaró el funcionario sobre las acciones preventivas en los pozos.

Fuentes detalló que se trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado para la entrega de 70 toneladas de suplemento alimenticio la próxima semana, con el fin de “alivianar ahí al ganado” del sector social.

Asimismo, confirmó que ya cuentan con la semilla forrajera lista para distribuirse. “En cuanto se vengan las lluvias, nuestros productores estén listos para poder sembrar”, señaló el director de Desarrollo Rural.

Respecto a la situación de los cultivos, explicó que el 95 por ciento de los productores locales son de temporal, por lo que su actividad depende directamente de los ciclos de lluvia y no de concesiones de riego.

“La gente está trabajando la tierra, empieza a moverle porque lógicamente nos movemos en función de las lluvias y en este tiempo no ha habido precipitaciones”, precisó Fuentes sobre el panorama actual del campo.

El funcionario añadió que el programa de este año se enfocará principalmente en la semilla de sorgo para cosechar forraje, recordando que el año pasado se repartieron exitosamente más de 80 toneladas.

Finalmente, destacó que se mantendrán atentos a las primeras lluvias registradas en la Región Sureste para iniciar formalmente con la siembra de este ciclo, garantizando que el productor tenga el grano a tiempo.