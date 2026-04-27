Alistan sanciones por globos de cantoya sin autorización, en Saltillo

El incidente, ocurrido en la zona de Obregón, entre Corona y Presidente Cárdenas, provocó un conato de incendio en un área de luminarias y daños a la pintura de propiedad privada, lo que alertó a las autoridades sobre el peligro que representan estos globos.

Luego del reporte de riesgos y daños ocasionados por globos de cantoya en la Plaza de las Ciudades Hermanas, la Dirección de Protección Civil de Saltillo informó que no existe autorización para el uso de estos artefactos en la ciudad y anunció la implementación de nuevas restricciones.

Francisco Martínez Ávalos, titular de Protección Civil (PC), confirmó que tienen conocimiento de la situación: “Nos pasaron un reporte de un tema de unos globos de cantoya que estaban prendiendo en la Plaza de las Ciudades Hermanas, obviamente pues no tuvieron control de donde cayeron”.

El funcionario subrayó que el uso de estos artefactos requiere autorización previa, la cual no se concede en zonas céntricas o de alta concentración de personas. “Definitivamente se debe solicitar permiso, y la respuesta es negativa en sitios como plazas o la Alameda”, afirmó.

Explicó que la prohibición se debe a la peligrosidad de los globos de cantoya, cuya trayectoria depende de las condiciones del viento. “Están sujetos a la velocidad y dirección del viento, por lo que pueden provocar incidentes; afortunadamente, en este caso no pasó a mayores”, indicó.

Respecto al evento en la Plaza de las Ciudades Hermanas, precisó que los organizadores de los puestos de artesanías y comida no solicitaron el permiso correspondiente, por lo que se investigarán las responsabilidades.

Como medida preventiva, la dependencia implementará un nuevo protocolo administrativo para quienes deseen utilizar espacios públicos. “Vamos a hacer una carta compromiso donde nos firme un acuerdo que no utilizará pirotecnia o globos de cantoya”, detalló el funcionario municipal.