Alistan sanciones por globos de cantoya sin autorización, en Saltillo

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Alistan sanciones por globos de cantoya sin autorización, en Saltillo
    Los globos representan un riesgo por su trayectoria impredecible.

Protección Civil municipal endurecerá medidas y sanciones por uso no autorizado de estos artefactos

Luego del reporte de riesgos y daños ocasionados por globos de cantoya en la Plaza de las Ciudades Hermanas, la Dirección de Protección Civil de Saltillo informó que no existe autorización para el uso de estos artefactos en la ciudad y anunció la implementación de nuevas restricciones.

El incidente, ocurrido en la zona de Obregón, entre Corona y Presidente Cárdenas, provocó un conato de incendio en un área de luminarias y daños a la pintura de propiedad privada, lo que alertó a las autoridades sobre el peligro que representan estos globos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/se-han-registrado-164-incendios-por-globos-de-cantoya-en-11-anos-ASVG3207546

Francisco Martínez Ávalos, titular de Protección Civil (PC), confirmó que tienen conocimiento de la situación: “Nos pasaron un reporte de un tema de unos globos de cantoya que estaban prendiendo en la Plaza de las Ciudades Hermanas, obviamente pues no tuvieron control de donde cayeron”.

El funcionario subrayó que el uso de estos artefactos requiere autorización previa, la cual no se concede en zonas céntricas o de alta concentración de personas. “Definitivamente se debe solicitar permiso, y la respuesta es negativa en sitios como plazas o la Alameda”, afirmó.

Explicó que la prohibición se debe a la peligrosidad de los globos de cantoya, cuya trayectoria depende de las condiciones del viento. “Están sujetos a la velocidad y dirección del viento, por lo que pueden provocar incidentes; afortunadamente, en este caso no pasó a mayores”, indicó.

Respecto al evento en la Plaza de las Ciudades Hermanas, precisó que los organizadores de los puestos de artesanías y comida no solicitaron el permiso correspondiente, por lo que se investigarán las responsabilidades.

Como medida preventiva, la dependencia implementará un nuevo protocolo administrativo para quienes deseen utilizar espacios públicos. “Vamos a hacer una carta compromiso donde nos firme un acuerdo que no utilizará pirotecnia o globos de cantoya”, detalló el funcionario municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-cae-globo-de-cantoya-en-llamas-en-patio-de-la-colonia-guayulera-video-KA17710857

En cuanto a las posibles repercusiones para los responsables del incidente reciente, Martínez Ávalos aseguró que ya se evalúa la ruta legal. “Vamos a buscar cómo sancionar ante el hecho de no haber solicitado autorización para hacer eso que te digo de antemano”, sentenció.

Finalmente, reiteró que la prohibición es general y busca proteger la integridad de los saltillenses y sus propiedades. “No hay autorización para hacer esos vuelos de globos de cantoya en nuestra ciudad, en toda la ciudad”, concluyó el titular de Protección Civil.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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