Altercado vial en Saltillo se viraliza en pleno 8M; mujer denuncia agresiones verbales de conductor

Un aparente malentendido vial terminó en un tenso altercado entre un conductor y una joven madre en calles de Saltillo, hecho que se volvió viral en redes sociales luego de que la mujer difundiera un video del momento en el que fue confrontada e insultada por el hombre.

La joven, identificada en redes sociales como Cecy Mena, relató que el incidente ocurrió cuando se encontraba circulando por la ciudad y utilizó el claxon para ceder el paso a otro vehículo, lo que fue interpretado por el conductor como una presión para que avanzara.

De acuerdo con el video compartido por la propia Cecy, el hombre —quien conducía un automóvil rojo— comenzó a grabarla con su teléfono mientras le reclamaba por haber tocado el claxon. En la grabación se observa cómo la mujer intenta explicarle que el sonido fue para indicarle que podía pasar.

Sin embargo, el conductor reaccionó de manera hostil y respondió con insultos. En el video se escucha cómo le dice “estás jodida”, mientras continúa grabándola desde su vehículo.

La joven aseguró que la situación escaló cuando el hombre descendió de su automóvil para continuar reclamándole y, posteriormente, volvió a su unidad para seguir circulando frente a ella.

Según su testimonio, el conductor intentó intimidarla durante varios metros, cerrándole el paso y acercando su vehículo con la aparente intención de provocar un choque.

“Me aventaba el carro con tal de que lo chocara”, relató la mujer en la publicación que acompañó el video.

Cecy Mena explicó que decidió comenzar a grabar la situación cuando el hombre bajó de su automóvil y continuó insultándola, pues temió por su seguridad.

En el mensaje difundido en redes sociales, la joven también denunció que durante la confrontación el conductor la insultó con expresiones ofensivas y realizó comentarios despectivos hacia las mujeres.

La afectada aseguró que en ese momento únicamente se dirigía a recoger a su hijo, por lo que la agresión verbal y el hostigamiento la hicieron sentir vulnerable.

“Me dijo cosas sin conocerme, sin saber que ese día solo iba por mi hijo”, escribió.

El incidente fue compartido por la joven junto con imágenes del conductor y rápidamente generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes manifestaron opiniones divididas sobre lo ocurrido, aunque muchos expresaron solidaridad con la mujer.