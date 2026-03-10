Alumna de secundaria se lanza del segundo piso del plantel, en Saltillo

Saltillo
10 marzo 2026
    Alumna de secundaria se lanza del segundo piso del plantel, en Saltillo
    Elementos de seguridad acudieron al plantel educativo.
    Alumna de secundaria se lanza del segundo piso del plantel, en Saltillo
    Alumna de secundaria se lanza del segundo piso del plantel, en Saltillo

La menor fue trasladada a un centro de salud tras sufrir una fractura expuesta en su pierna derecha

Una joven estudiante de la secundaria número 19 “Ejercito Mexicano” Turno Vespertino, atentó contra su vida al lanzarse del segundo piso; su estado de salud se reporta como delicado.

La menor, identificada como Dariela N., de 13 años de edad, fue trasladada de urgencia a la clínica del ISSSTE, donde recibió atención médica al presentar una fractura expuesta en la pierna derecha.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en las instalaciones del plantel educativo, ubicado en el cruce de las calles Pedro Figueroa y Venustiano Carranza. El hecho fue reportado por el director de la institución, quien reportó que la menor se había lanzado de la planta alta, lo que permitió la rápida movilización de los servicios de emergencia.

Tras la caída, la estudiante se mantuvo consciente. La altura de la cual cayó es de alrededor de cuatro metros. Elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) acudieron también al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar seguimiento al caso. Como parte del protocolo, se prevé que la menor reciba atención psicológica especializada, al igual que sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias que rodearon el incidente, por lo que el caso continúa bajo revisión por parte de las instancias correspondientes.

