‘Queremos el nombre del culpable’: familiares de víctima de choque en Derramadero

“Es lo que más nos duele, que fue un alcohólico el que chocó a una madre que siempre nos apoyó, una madre que tenía hijos, hermana, abuela, papás. Y para que un borracho venga a destruir una familia así y no lo encuentren, pues está gacho”, dijo Fernando Antonio Gutiérrez Durón, hijo de Laura Yolanda.

“Yo quiero saber el nombre y si no hacemos lo de los motociclistas hasta meterlo a la cárcel, porque no se vale, no se vale que por una persona imprudente tengamos este dolor, sus hijos, y que nos digan el nombre, no va a pasar nada, nomás meterlo a la cárcel, que tenga su justicia mi hermana”, expuso Martha Lilia Durón, hermana de la víctima.

Raúl Gutiérrez Peña, esposo de Laura Yolanda, expuso que hasta este lunes los trámites por el siniestro han estado gestionados por la empresa para la que trabajaba, aunque no descarta que posteriormente interpongan una denuncia ante quien resulte responsable.

“Estamos viendo qué investigación hace la empresa y si tenemos que hacer una denuncia nosotros hacia la persona ya como familia, como afectados. La empresa hace su parte, pero estamos a expensas que nos dé un avance”, explicó Gutiérrez.

Al respecto la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) informó a VANGUARDIA que las tres personas que viajaban en la camioneta tipo pick-up se encuentran detenidas desde el domingo mismo del accidente.

A las tres se les detuvo mientras se encontraban en un hospital privado de la ciudad y permanecen a disposición de las autoridades, aunque ya no hospitalizadas.

‘NO TOMABA, ERA MUY AMOROSA’

Los familiares expusieron que Laura Yolanda tenía mucha experiencia al conducir distintos tipos de vehículos y no tomaba, por lo que descartaron que el siniestro pudiera derivarse de una mala maniobra suya.

“Ella era una excelente conductora que manejó toda su vida, kilómetros, kilómetros de manejar y siempre fue para mí muy buena conductora. Yo estoy 100 por ciento seguro que su culpa no fue, que iba bien porque fuera muy responsable, su cinturón y todo”, mencionó Fernando.