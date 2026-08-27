Alumnas del Ateneo Fuente obtienen segundo lugar en Expo Ciencias Nacional de Costa Rica

Las alumnas del Ateneo Fuente de Saltillo, Luciana Salinas González y Yolanda Ruiz Cepeda, obtuvieron el segundo lugar en la Expo Ciencias Nacional Costa Rica 2026, donde presentaron un proyecto enfocado en la generación sustentable de energía. La propuesta, denominada “Generador Piezoeléctrico Sustentable con Biocerámica de Huesos de Pescado y Sistema Electromagnético”, destacó por integrar principios de generación eléctrica con el aprovechamiento de materiales de origen orgánico.

El resultado coloca a las estudiantes entre las participantes reconocidas en esta competencia científica y representa un logro para la comunidad educativa del Ateneo Fuente, al llevar un proyecto desarrollado desde las aulas a un escenario internacional. INNOVACIÓN CON MATERIALES SUSTENTABLES El proyecto plantea el aprovechamiento de huesos de pescado para desarrollar un componente biocerámico dentro de un sistema piezoeléctrico y electromagnético, con el objetivo de explorar alternativas para la generación de energía mediante materiales sustentables.

El reconocimiento obtenido en Costa Rica refleja el trabajo de las estudiantes y su capacidad para desarrollar una propuesta que vincula investigación, innovación y aprovechamiento de recursos, además de representar una experiencia académica fuera de su entorno escolar. El segundo lugar obtenido en la Expo Ciencias Nacional Costa Rica 2026 constituye también un reconocimiento al trabajo realizado por las jóvenes durante el desarrollo de su investigación y a la formación científica impulsada desde el Ateneo Fuente.

Temas

Ciencia Educación estudiantes

Organizaciones

UAdeC

