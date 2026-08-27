Alumnas del Ateneo Fuente obtienen segundo lugar en Expo Ciencias Nacional de Costa Rica

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Saltillo
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    Alumnas del Ateneo Fuente obtienen segundo lugar en Expo Ciencias Nacional de Costa Rica
    Luciana Salinas González y Yolanda Ruiz Cepeda obtuvieron el segundo lugar en la Expo Ciencias Nacional Costa Rica 2026. CORTESÍA

Luciana Salinas González y Yolanda Ruiz Cepeda obtuvieron el segundo lugar nacional con una propuesta basada en materiales sustentables

Las alumnas del Ateneo Fuente de Saltillo, Luciana Salinas González y Yolanda Ruiz Cepeda, obtuvieron el segundo lugar en la Expo Ciencias Nacional Costa Rica 2026, donde presentaron un proyecto enfocado en la generación sustentable de energía.

La propuesta, denominada “Generador Piezoeléctrico Sustentable con Biocerámica de Huesos de Pescado y Sistema Electromagnético”, destacó por integrar principios de generación eléctrica con el aprovechamiento de materiales de origen orgánico.

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El resultado coloca a las estudiantes entre las participantes reconocidas en esta competencia científica y representa un logro para la comunidad educativa del Ateneo Fuente, al llevar un proyecto desarrollado desde las aulas a un escenario internacional.

INNOVACIÓN CON MATERIALES SUSTENTABLES

El proyecto plantea el aprovechamiento de huesos de pescado para desarrollar un componente biocerámico dentro de un sistema piezoeléctrico y electromagnético, con el objetivo de explorar alternativas para la generación de energía mediante materiales sustentables.

$!La primera piedra del edificio que hoy ocupa la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente fue colocada el día 25 de abril de 1932; su prestigio lo hizo convertirse en el alma de la UAdeC.
La primera piedra del edificio que hoy ocupa la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente fue colocada el día 25 de abril de 1932; su prestigio lo hizo convertirse en el alma de la UAdeC. ARCHIVO

El reconocimiento obtenido en Costa Rica refleja el trabajo de las estudiantes y su capacidad para desarrollar una propuesta que vincula investigación, innovación y aprovechamiento de recursos, además de representar una experiencia académica fuera de su entorno escolar.

El segundo lugar obtenido en la Expo Ciencias Nacional Costa Rica 2026 constituye también un reconocimiento al trabajo realizado por las jóvenes durante el desarrollo de su investigación y a la formación científica impulsada desde el Ateneo Fuente.

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