Amanece Saltillo con su primer descenso drástico de temperatura; frente frío 2 deja temperaturas de 4 grados

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    Amanece Saltillo con su primer descenso drástico de temperatura; frente frío 2 deja temperaturas de 4 grados
    Las aplicaciones del clima reportaron sensaciones térmicas de hasta 3 grados en distintas zonas de la ciudad. HOMERO SÁNCHEZ

El SMN informó que la masa de aire polar afectó a la Región Sureste; se espera que el clima se estabilice a partir del lunes

El frente frío número 2 trajo a Saltillo un drástico descenso en la temperatura que no detuvo las actividades regulares de los habitantes.

Fue desde el pasado viernes cuando este sistema frontal, pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), provocó descensos en los termómetros de todas las regiones de Coahuila y en especial en la Región Sureste, donde se ubican Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe.

Desde las 17:00 horas del viernes, el termómetro empezó a bajar hacia los 10 grados centígrados y fue durante la noche y parte de la mañana de este sábado cuando se alcanzaron los 4 grados.

Aunque para las 10:00 de la mañana la temperatura se ubicó en los 5 grados, las aplicaciones del clima marcaban una sensación térmica de hasta 3 grados en distintas zonas de la ciudad.

El sistema frontal fue impulsado por una masa de aire polar proveniente de Estados Unidos que en otras regiones como la Centro y la Norte generó descensos de hasta los 12 y los 11 grados centígrados, respectivamente.

Aunque Saltillo fue la zona con mayor descenso, no hubo cancelación de actividades como el Rodeo Fest o el Saltillera Fest. Además, en un recorrido realizado por VANGUARDIA no se observaron cierres de comercios ni una disminución de público fuera de lo habitual en las mañanas de fin de semana en el Centro Histórico.

Se estima que sea a partir de la tarde del próximo lunes cuando la temperatura vuelva a estabilizarse por encima de los 15 grados en la capital de Coahuila.

Este es el primer frente frío de siete pronosticados para octubre, mientras que para el total de la temporada faltarían otros 53 de los 55 previstos.

En Saltillo, empleado de Mi Tienda se corta la mano al rebanar carne

Desde las 17:00 horas del viernes, el termómetro empezó a bajar hacia los 10 grados centígrados y fue durante la noche y parte de la mañana de este sábado cuando se alcanzaron los 4 grados.

Aunque para las 10:00 de la mañana la temperatura se ubicó en los 5 grados, las aplicaciones del clima marcaban una sensación térmica de hasta 3 grados en distintas zonas de la ciudad.

$!Pese a las bajas temperaturas registradas en la capital del estado, los eventos programados y el comercio se mantuvieron en pie.
Pese a las bajas temperaturas registradas en la capital del estado, los eventos programados y el comercio se mantuvieron en pie. HOMERO SÁNCHEZ

El sistema frontal fue impulsado por una masa de aire polar proveniente de Estados Unidos que en otras regiones como la Centro y la Norte generó descensos de hasta los 12 y los 11 grados centígrados, respectivamente.

$!Autoridades meteorológicas prevén que el termómetro vuelva a superar los 15 grados a partir del próximo lunes.
Autoridades meteorológicas prevén que el termómetro vuelva a superar los 15 grados a partir del próximo lunes. HOMERO SÁNCHEZ

Aunque Saltillo fue la zona con mayor descenso, no hubo cancelación de actividades como el Rodeo Fest o el Saltillera Fest. Además, en un recorrido realizado por VANGUARDIA no se observaron cierres de comercios ni una disminución de público fuera de lo habitual en las mañanas de fin de semana en el Centro Histórico.

Se estima que sea a partir de la tarde del próximo lunes cuando la temperatura vuelva a estabilizarse por encima de los 15 grados en la capital de Coahuila.

$!El descenso de temperatura obligó a los habitantes a tomar precauciones al exterior.
El descenso de temperatura obligó a los habitantes a tomar precauciones al exterior. HOMERO SÁNCHEZ

Este es el primer frente frío de siete pronosticados para octubre, mientras que para el total de la temporada faltarían otros 53 de los 55 previstos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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