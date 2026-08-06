$!Amigos y comunidad fotográfica impulsan colecta para apoyar a los sobrevivientes de multihomicidio en Saltillo

A unos días del homicidio de tres integrantes de la familia Mora de León en Saltillo, la comunidad fotográfica de México mantiene una muestra de apoyo hacia los familiares de las víctimas mediante una colecta solidaria destinada a cubrir los gastos derivados de la tragedia. El ataque, ocurrido el pasado 4 de agosto, cobró la vida de Ana Laura Mora de León, Emanuel Montero y Jaquelín Mora de León, mientras que otra integrante de la familia resultó gravemente lesionada. De acuerdo con las autoridades, el presunto responsable, un ciudadano estadounidense, fue detenido cuando intentaba abandonar el País y el caso continúa bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Ante las consecuencias que dejó el crimen, familiares, amigos y colegas organizaron la campaña ”Ana Laura, Jackie y Emmanuel”, con el propósito de brindar respaldo económico a los sobrevivientes durante este proceso. La iniciativa ha encontrado eco entre integrantes del gremio fotográfico, quienes reconocen el legado profesional y humano que dejaron Ana Laura Mora de León y Emanuel Montero. LEGADO QUE TRASCIENDE LA FOTOGRAFÍA Ana Laura Mora de León fue una de las figuras más reconocidas de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales (SMFP), organización que llegó a presidir y desde la cual impulsó la capacitación, el intercambio de experiencias y la profesionalización de cientos de fotógrafos mediante convenciones, seminarios y encuentros especializados.

Por su parte, Emanuel Montero también encabezó la SMFP, además de participar activamente en proyectos orientados al fortalecimiento técnico y organizativo de la comunidad fotográfica nacional. Las muestras de afecto no se hicieron esperar. A través de redes sociales, integrantes de Master Class Photographers, plataforma donde ambos participaron como formadores, expresaron sus condolencias y reconocieron la huella que dejaron en varias generaciones de fotógrafos.

Este jueves 6 de agosto, familiares y amigos despedirán a Ana Laura Mora de León y a su hija Jaquelín en Torreón, mientras que los restos de Emanuel Montero serán trasladados al estado de Guanajuato para recibir homenaje de sus seres queridos. Iran Gómez, organizadora de la colecta, destacó que el respaldo recibido refleja la solidaridad de una comunidad que busca acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles de su historia. Más allá del impacto que generó el caso, la iniciativa pretende recordar que, después de una tragedia de esta magnitud, las necesidades de los sobrevivientes continúan y el apoyo ciudadano puede convertirse en un respaldo fundamental durante el proceso de recuperación. La donación se hace a través de la plataforma GoFundMe.

Temas

Feminicidios Multihomicidio Policía

Localizaciones

Saltillo

