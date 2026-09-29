Analizan Alcalde de Saltillo y NADBank proyectos para la ciudad

El alcalde Javier Díaz González sostuvo una reunión de trabajo con Alejandro Olivo Villa, director general adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), con el objetivo de revisar proyectos estratégicos que puedan generar beneficios y nuevas oportunidades para la población de Saltillo. Díaz González destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal mantiene una coordinación permanente para impulsar el crecimiento ordenado de la ciudad y fortalecer su infraestructura.

Explicó que el Banco de Desarrollo de América del Norte es una institución financiera binacional establecida por los gobiernos de México y Estados Unidos, enfocada en promover inversiones en infraestructura que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades. El alcalde señaló que su administración mantiene una gestión permanente y fortalece la vinculación con organismos e instituciones nacionales e internacionales, con el propósito de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de Saltillo y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Seguimos generando alianzas que nos permitan concretar proyectos estratégicos para nuestra ciudad. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que representen beneficios para nuestra gente”, afirmó. Díaz González reiteró que el Gobierno Municipal continuará con las gestiones y el trabajo coordinado con distintas instituciones para impulsar proyectos que fortalezcan la infraestructura, el desarrollo y las condiciones de vida de la población de Saltillo.