Analizan aumentar multas por alcohol y uso del celular al volante en Saltillo para 2026

Saltillo
/ 8 diciembre 2025
    Regidor recomienda no conducir después de beber alcohol y usar taxis o plataformas de transporte para evitar riesgos. FOTO: ESPECIAL

Tras los accidentes y siniestros vehiculares registrados este fin de semana, el regidor Eduardo Medrano señaló que el Cabildo revisa cambios al Reglamento de Tránsito.

El regidor Eduardo Medrano lamentó los accidentes vehiculares registrados este fin de semana en Saltillo y pidió reforzar la prevención durante diciembre, periodo en el que —dijo— suele aumentar la incidencia de hechos relacionados con el alcohol. “Desafortunadamente tuvimos estos eventos este fin de semana”, comentó. Al dirigirse a quienes acuden a posadas o reuniones, insistió: “Alguien te espera en casa”.

Recordó que la recomendación principal es evitar conducir después de ingerir bebidas alcohólicas. “Si vas a tomar, trata de no manejar”, señaló y sugirió el uso de taxis o plataformas “que ahora sí que pueden salvar vidas”.

Informó que el Cabildo trabaja actualmente en un nuevo reglamento de tránsito, cuyo proceso —aclaró— está previsto para el próximo año. “Estamos trabajando en un nuevo reglamento de tránsito”. Entre los puntos en análisis, mencionó la posibilidad de aumentar multas en conductas que provocan accidentes. “Se buscará aumentar multas”, afirmó, al señalar específicamente casos como “conducir bajo los efectos del alcohol” y “usar el teléfono celular al mismo tiempo”.

Mencionó que estos ajustes todavía no entran en vigor. “No, en este paquete no va; va para el próximo año”. Según comentó, la revisión se realiza junto con la Comisaría de Seguridad y el IMMUS, y se alinea a propuestas que se discuten en el ámbito estatal y federal.

En ese contexto, dijo que ha seguido las iniciativas presentadas en el Congreso del Estado, como la que impulsa la diputada Beatriz Fraustro para considerar sanciones adicionales como retirar licencias o trabajo comunitario.

Sobre los operativos antialcohol, señaló que continúan activos y con mayor presencia por la temporada. “Son operativos que no son recaudatorios”, comentó. De acuerdo con el regidor, su finalidad es prevenir escenarios como los ocurridos en los últimos días.

El edil reiteró su llamado a la responsabilidad individual y familiar. “Tenemos que ser mucho más responsables”, expresó, al insistir en evitar que se repitan hechos como los registrados al cierre del fin de semana.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

