Anuncia Facultad de Odontología de la UAdeC carrera en beneficio de perros rescatados

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Anuncia Facultad de Odontología de la UAdeC carrera en beneficio de perros rescatados
    Alumnos del tercer semestre de la Facultad de Odontología, invitan a participar en la carrera en beneficio de perros rescatados. ARCHIVO

En apoyo al refugio Villa Fidencia, la competencia se realizará el 8 de noviembre en la Ruta Recreativa, en el marco del aniversario de la facultad. Para participar, se solicitará una aportación de alimento para perros

La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) organizará en Saltillo una carrera con causa el próximo 8 de noviembre, como parte de las actividades por su aniversario, con el objetivo de reunir alimento para perros del refugio Villa Fidencia.

La directora de la facultad, Shaila Esquivel Álvarez, informó que la actividad, organizada por alumnos de tercer semestre, se desarrollará en la Ruta Recreativa, en la explanada de Rectoría, y estará abierta tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

Más allá del diagnóstico, Ayuda Rosa llama a fortalecer el apoyo a mujeres con cáncer de mama en Saltillo

Explicó que la iniciativa surgió porque a las instalaciones de la facultad suelen llegar perros que son adoptados por los estudiantes, por lo que decidieron aprovechar la celebración para promover su cuidado y ayudarlos a encontrar un hogar.

La participación tendrá un costo de inscripción en especie mediante la donación de al menos 3 kilogramos de alimento para perros, que será entregado a una fundación para apoyar esta causa.

Los organizadores también entregarán un kit a los corredores, que incluirá una playera. Las personas interesadas podrán acercarse a la facultad para realizar su aportación y recogerlo, o llevar directamente el alimento el día de la actividad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos
Carreras
Perros

Organizaciones


UAdeC

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cirugía plástica para el sistema de salud

Cirugía plástica para el sistema de salud
El Rodeo Saltillo concluyó con más de 125 mil visitantes, entre ellos turistas nacionales y extranjeros.

Rodeo Saltillo se consolida como el mejor de México y pone a la capital de Coahuila en el mapa internacional
true

Saltillo: cada vez es más una ciudad para los autos
Personas adultas mayores y mujeres interesadas podrán solicitar su incorporación a los programas de pensiones del Bienestar hasta el 25 de octubre.

Abren registro para Pensiones del Bienestar en Torreón, Matamoros y Viesca
La denunciante entregó videos a la Policía Ambiental para que las autoridades investiguen el presunto maltrato animal.

Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso
Chivas abrirá la actividad del martes frente al Necaxa con la intención de sumar en casa y mantenerse cerca de los primeros lugares de la clasificación.

Liga MX: previa de la Jornada 13 del Apertura 2026, partidos y horarios
Según los informes, Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, acusó a Corea del Sur de haber realizado numerosos disparos de advertencia y emitido avisos por radio en la frontera desde agosto.

Corea del Norte amenaza con reanudar las emisiones de propaganda y desplegar más armas en la frontera con Corea del Sur
La violencia, que incluyó saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, elevó la presión sobre el Gobierno de Giorgia Meloni.

Todo sobre las violentas protestas en Italia: Milán, la ciudad más afectada con cientos de arrestos