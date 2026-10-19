Anuncia Facultad de Odontología de la UAdeC carrera en beneficio de perros rescatados
En apoyo al refugio Villa Fidencia, la competencia se realizará el 8 de noviembre en la Ruta Recreativa, en el marco del aniversario de la facultad. Para participar, se solicitará una aportación de alimento para perros
La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) organizará en Saltillo una carrera con causa el próximo 8 de noviembre, como parte de las actividades por su aniversario, con el objetivo de reunir alimento para perros del refugio Villa Fidencia.
La directora de la facultad, Shaila Esquivel Álvarez, informó que la actividad, organizada por alumnos de tercer semestre, se desarrollará en la Ruta Recreativa, en la explanada de Rectoría, y estará abierta tanto a la comunidad universitaria como al público en general.
Explicó que la iniciativa surgió porque a las instalaciones de la facultad suelen llegar perros que son adoptados por los estudiantes, por lo que decidieron aprovechar la celebración para promover su cuidado y ayudarlos a encontrar un hogar.
La participación tendrá un costo de inscripción en especie mediante la donación de al menos 3 kilogramos de alimento para perros, que será entregado a una fundación para apoyar esta causa.
Los organizadores también entregarán un kit a los corredores, que incluirá una playera. Las personas interesadas podrán acercarse a la facultad para realizar su aportación y recogerlo, o llevar directamente el alimento el día de la actividad.