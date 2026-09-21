Anuncia Javier Díaz ‘mano dura’ contra quienes realicen arrancones y maniobras peligrosas en Saltillo (video)

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Saltillo
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    Anuncia Javier Díaz ‘mano dura’ contra quienes realicen arrancones y maniobras peligrosas en Saltillo (video)
    Motociclistas realizaron acrobacias y maniobras de riesgo en el bulevar Venustiano Carranza. ARCHIVO

El Alcalde advirtió que la Policía Municipal actuará de forma contundente en el bulevar Venustiano Carranza para evitar riesgos a la ciudadanía

Tras la difusión viral de un video donde se aprecia a motociclistas realizando acrobacias y maniobras de riesgo en el bulevar Venustiano Carranza, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció una postura estricta y operativos de seguridad para frenar estas conductas.

El edil señaló que el uso del espacio público para estas actividades pone en riesgo la vida de las personas. “Utilizando las vías, las vías públicas para poder estar jugando en este tipo de arrancones. Y viene mano dura para esto”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-sin-medir-el-peligro-motociclistas-realizan-acrobacias-en-el-bulevar-venustiano-carranza-video-FG23617626

Díaz González instruyó de forma directa a las corporaciones de seguridad locales para atender el problema sin tolerancias. “La instrucción ha sido contundente hacia el comisionado y el director de la Policía, que no vamos a permitir esto porque, desgraciadamente, ese tipo de acciones provocan, provocan accidentes”, precisó.

El munícipe enfatizó que las acciones que emprenderá la autoridad municipal no son de carácter recaudatorio o punitivo, sino de prevención. “Es para proteger a las y los saltillenses, tanto quien está utilizando la vía para este tipo de arrancones, pero también para las personas que transitan común y corriente en este tipo de vialidades”, explicó.

Subrayó que la prioridad de su administración es salvaguardar el orden público y garantizar la tranquilidad de las familias que circulan por las arterias principales. “Entonces, todo lo que se busca hacer es para el cuidado y el bienestar de los saltillenses y garantizar su integridad”, aseveró el Edil.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el panorama en los tramos carreteros que conectan a la capital coahuilense, la autoridad municipal destacó el trabajo en conjunto con otras corporaciones. “Mira, a nosotros la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado nos ha estado apoyando con la colaboración en diferentes operativos en la carretera Los Chorros, principalmente”, detalló.

El Alcalde agregó que la presencia municipal se mantiene firme en las vías de comunicación regionales. “Tenemos permanentemente patrullas también del municipio, aunque no sea el municipio de Saltillo, pues allá apoyamos en este operativo para tratar de buscar la disminución de accidentes”, sostuvo.

Finalmente, Díaz González destacó las gestiones y proyectos de infraestructura vial estatal e interestatal. Resaltó el impulso del Gobierno de Coahuila para la ampliación a 4 carriles de la carretera Saltillo-Monclova en la carretera 57, así como los trabajos de rehabilitación en el tramo Monclova-Sabinas y la coordinación requerida para atender el flujo vehicular en la vía Saltillo-Monterrey.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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