Anuncian la edición 21 de la Bendición de Cascos en Parras; esperan 10 mil visitantes

Saltillo
/ 13 enero 2026
    Anuncian la edición 21 de la Bendición de Cascos en Parras; esperan 10 mil visitantes
    Motociclistas de distintos estados se darán cita en Parras para participar en la tradicional Bendición de Cascos. FOTO: VANGUARDIA/MANUEL RODRÍGUEZ

El evento motociclista se realizará del 23 al 25 de enero y promete detonar la economía en temporada baja

PARRAS, COAH.- El municipio de Parras de la Fuente se prepara para recibir a cerca de 10 mil visitantes durante la vigésima primera edición de la "Bendición de Cascos".

El evento se llevará a cabo del 23 al 25 de enero de 2026, consolidándose como un motor clave para la recuperación económica en la región sureste de Coahuila.

$!Motociclistas afinan detalles para participar en una de las concentraciones más importantes del norte del país.
Motociclistas afinan detalles para participar en una de las concentraciones más importantes del norte del país. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Olga Leticia Lara Rodríguez, presidenta de la OCV de Parras, destacó que esta tradición motiva a la comunidad por su impacto financiero. “La gente de Parras inicia la recuperación económica en una temporada baja como es la temporada de diciembre y enero”, señaló la directiva durante la presentación oficial.

El programa de actividades iniciará el viernes con el registro de motociclistas en la Plaza del Ausente y una ceremonia en honor a los "bikers" caídos. Bernardo López, director de la OCV de Parras, informó que el sábado se realizará un desfile de motoclubs seguido de un concierto masivo.

“La idea es que este concierto mezcle diferentes géneros, diferentes grupos y haya una gran afluencia”, explicó Bernardo López sobre la presentación en la Unidad Deportiva Francisco I. Madero. Este espacio también será la sede del evento principal el domingo a las 13:00 horas.

$!La Bendición de Cascos reúne a motociclistas de México y Estados Unidos en un ambiente de convivencia.
La Bendición de Cascos reúne a motociclistas de México y Estados Unidos en un ambiente de convivencia. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

La seguridad en las carreteras de Coahuila fue un punto resaltado por los organizadores para atraer turismo nacional y del sur de Estados Unidos. “Se confirma que las carreteras de Coahuila son las carreteras más seguras, porque eso nos lo hacen ver los mismos bikers”, afirmó Lara Rodríguez.

Para facilitar la estancia de quienes viajan largas distancias, el sector hotelero ofrecerá un 50 por ciento de descuento en la tercera noche. “La idea es que aquellos motociclistas que recorren unas distancias muy largas puedan ellos descansar y salir con tranquilidad el lunes”, detalló el director López.

$!Motociclistas de distintos estados se darán cita en Parras para participar en la tradicional Bendición de Cascos.
Motociclistas de distintos estados se darán cita en Parras para participar en la tradicional Bendición de Cascos. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Raúl Rodarte Leos, director de la OCV Saltillo, subrayó la sinergia entre los municipios para promover este destino de aventura. El evento cerrará el domingo con la misa oficiada por el párroco local, quien realizará la tradicional bendición de los cascos desde un templete especial.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

true

true

