Anuncian la edición 21 de la Bendición de Cascos en Parras; esperan 10 mil visitantes

PARRAS, COAH.- El municipio de Parras de la Fuente se prepara para recibir a cerca de 10 mil visitantes durante la vigésima primera edición de la "Bendición de Cascos". El evento se llevará a cabo del 23 al 25 de enero de 2026, consolidándose como un motor clave para la recuperación económica en la región sureste de Coahuila.

Olga Leticia Lara Rodríguez, presidenta de la OCV de Parras, destacó que esta tradición motiva a la comunidad por su impacto financiero. “La gente de Parras inicia la recuperación económica en una temporada baja como es la temporada de diciembre y enero”, señaló la directiva durante la presentación oficial. El programa de actividades iniciará el viernes con el registro de motociclistas en la Plaza del Ausente y una ceremonia en honor a los "bikers" caídos. Bernardo López, director de la OCV de Parras, informó que el sábado se realizará un desfile de motoclubs seguido de un concierto masivo. “La idea es que este concierto mezcle diferentes géneros, diferentes grupos y haya una gran afluencia”, explicó Bernardo López sobre la presentación en la Unidad Deportiva Francisco I. Madero. Este espacio también será la sede del evento principal el domingo a las 13:00 horas.

La seguridad en las carreteras de Coahuila fue un punto resaltado por los organizadores para atraer turismo nacional y del sur de Estados Unidos. "Se confirma que las carreteras de Coahuila son las carreteras más seguras, porque eso nos lo hacen ver los mismos bikers", afirmó Lara Rodríguez. Para facilitar la estancia de quienes viajan largas distancias, el sector hotelero ofrecerá un 50 por ciento de descuento en la tercera noche. "La idea es que aquellos motociclistas que recorren unas distancias muy largas puedan ellos descansar y salir con tranquilidad el lunes", detalló el director López.