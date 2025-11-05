Aparece área de “Chiriwillos” en Google Maps al sur de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
De forma humorística, llega el término “Chiriwillos” a Google Maps en el área de Saltillo, con puntos marcados en el mapa al sur de la ciudad
En Google Maps, en el área de Saltillo, se encuentran dos puntos marcados específicamente al sur de la ciudad, con los nombres de “Casa de los chiriwillos” y “La jungla de los chiriwillos”.
Usuarios en redes indican que es la zona con más flujo de habitantes migrantes de la región sur de país, a los cuales se les han puesto el nombre de “Chiriwillos”.
TE PUEDE INTERESAR: Endulzan a Saltillo, comparten Pan de Muerto Monumental; reparten más de 2 mil piezas
¿QUÉ SON LOS CHIRIWILLOS?
Este término se ha comenzado a utilizar en los estados del norte del país, para llamar a las personas migrantes, que vienen del centro o sur de México, como Veracruz, Oaxaca, Puebla, y Chiapas.
Este es un término utilizado en ocasiones de forma despectiva, para señalar a un foráneo, percibido por su acento diferente, forma de vestir, comportarse o color de piel. Un estudio presentado en 2019 por la Conapred, llamado “La métrica de lo intangible: Del concepto a la medición, de la discriminación”, menciona que el término, según la mayoría de las entrevistas y grupos focales de Monterrey, se usaron para hacer referencia a personas identificadas como de otra región y con rasgos indígenas o de piel morena.
¿DE DÓNDE PROVIENE LA EXPRESIÓN?
No hay un origen claro, pero esta expresión comenzó a popularizarse en Nuevo león, según medios locales, para después comenzar a utilizarse en Coahuila, Baja California, San Luis Potosí y Tamaulipas.
De acuerdo a Google Trends, el término chiriwillo apareció al menos desde marzo del 2012, teniendo un incremento de uso, a partir del 2017 hasta ahora. Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila, encabezan la lista de los estados, en donde hay más búsqueda relacionada con esta palabra en los últimos dos meses.
SALTILLO COMO ÁREA DE CHIRIWILLOS
En la capital de Coahuila, este concepto, es tomado por la ciudadanía de forma burlesca hacia la forma despectiva en la que se utiliza, llamándose en ocasiones en forma de broma entre ciudadanos “chiriwillos”.
Como acto de broma, este término llego hasta Google Maps, en donde la región sur de Saltillo, específicamente en la colonia Hacienda Narro, fue marcada con puntos, haciendo referencia a lugares, en donde hay mayor flujo de habitantes que provienen de otros estados del país.
@andresgarciagarciau no te acabes mi Salitllo Magico nunca!🤣🤣🤣❤️ #fyp #viral #Saltillo #coahuila #baile ♬ sonido original - *•.¸♡𝓨𝓪𝓷𝓯𝓵𝓸𝔀𝓝𝓐💎🌟
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Entregan rehabilitación del parque Carlos R. González; invierten más de 35 mdp en espacios deportivos
¿TENDENCIA EN REDES?
Este concepto ha ido tomando popularidad en las redes sociales y los saltillenses no se quedan atrás, usuarios en Tiktok, han subido contenido haciendo burla hacía como se emplea esta palabra, inclusive residentes de otros estados que se encuentran viviendo actualmente en Saltillo, han subido videos de forma humorística hacia el tema.
En Saltillo, el término “chiriwillo” ha pasado de ser una etiqueta a convertirse en una expresión local, al día de hoy los ciudadanos lo usan con humor, demostrando que incluso los apodos pueden transformarse en símbolos de identidad a través del lenguaje cotidiano.