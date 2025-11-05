$!Aparece área de “Chiriwillos” en Google Maps al sur de Saltillo

En Google Maps, en el área de Saltillo, se encuentran dos puntos marcados específicamente al sur de la ciudad, con los nombres de “Casa de los chiriwillos” y “La jungla de los chiriwillos”.

Usuarios en redes indican que es la zona con más flujo de habitantes migrantes de la región sur de país, a los cuales se les han puesto el nombre de “Chiriwillos”.

TE PUEDE INTERESAR: Endulzan a Saltillo, comparten Pan de Muerto Monumental; reparten más de 2 mil piezas

¿QUÉ SON LOS CHIRIWILLOS?

Este término se ha comenzado a utilizar en los estados del norte del país, para llamar a las personas migrantes, que vienen del centro o sur de México, como Veracruz, Oaxaca, Puebla, y Chiapas.

Este es un término utilizado en ocasiones de forma despectiva, para señalar a un foráneo, percibido por su acento diferente, forma de vestir, comportarse o color de piel. Un estudio presentado en 2019 por la Conapred, llamado “La métrica de lo intangible: Del concepto a la medición, de la discriminación”, menciona que el término, según la mayoría de las entrevistas y grupos focales de Monterrey, se usaron para hacer referencia a personas identificadas como de otra región y con rasgos indígenas o de piel morena.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA EXPRESIÓN?

No hay un origen claro, pero esta expresión comenzó a popularizarse en Nuevo león, según medios locales, para después comenzar a utilizarse en Coahuila, Baja California, San Luis Potosí y Tamaulipas.

De acuerdo a Google Trends, el término chiriwillo apareció al menos desde marzo del 2012, teniendo un incremento de uso, a partir del 2017 hasta ahora. Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila, encabezan la lista de los estados, en donde hay más búsqueda relacionada con esta palabra en los últimos dos meses.