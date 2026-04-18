El Callejón del Truco: Historia de una vía entre el comercio, la herencia y la leyenda

En la antigua villa de Santiago del Saltillo, las calles y callejones no eran simples corredores de tránsito: eran testigos de herencias, disputas y sueños de vecinos. Entre esos espacios, el callejón del Truco ocupa un lugar singular, no solo por la pintoresca leyenda que lo envuelve, sino por la riqueza de su historia documental, que lo convierte en un referente fiel de la vida cotidiana saltillense durante casi siglo y medio.

El juego antes que la leyenda

Antes de rastrear los documentos, conviene detenerse en el nombre mismo, porque en él, está quizás la explicación más sencilla y real de su origen. El truco es un juego de cartas españolas que se extendió por toda América durante el periodo colonial. Combina el bloqueo, el engaño y el alarde: la habilidad de aparentar tener lo que no se tiene, o de ocultar lo que sí se tiene. Era el juego predilecto de cantinas, portales y callejones. Que un callejón de Saltillo llevara su nombre indica, con toda probabilidad, que en ese lugar se jugaba con la regularidad y la intensidad con que se juegan las cosas prohibidas. El truco es también, en el habla popular, sinónimo de ardid y astucia.

Los primeros rastros

Las primitivas huellas documentales nos llevan a los años iniciales del siglo XIX, cuando Saltillo vivía el auge de sus célebre feria, punto de encuentro de comerciantes y visitantes provenientes de todo el septentrión novohispano. En 1805, un minero llamado José María Villasana, vecino del Real de Mazapil, se encontraba en la villa con motivo de la feria. Aprovechó su estancia para vender una casa en este callejón, al que los documentos ya llaman del Truco, por cien pesos a Manuel González, quien actuaba como apoderado de Lugarda Zertuche y su esposo José María Yáñez. Es un detalle revelador: el callejón era ya entonces un espacio residencial y comercial.

Ese mismo año, los hermanos Zertuche, José Ignacio, Marcos, María de Jesús y Juana Gertrudis, vendieron también a Manuel González la parte de una casa que les correspondía por herencia paterna en el callejón. Tres años más tarde, en 1808, Teodora de Zertuche siguió el mismo camino y vendió su fracción al mismo González, quien fue así consolidando varias porciones del callejón en sus manos y convirtiéndose en su principal propietario durante esos años.

El nombre en papel

Los archivos registran el nombre con toda claridad desde 1805, bajo las formas de “Callejón del Truco” o “callejón que llaman del truco”. Esta última expresión, “que llaman”, indica que el nombre era ya de uso popular y oral desde antes de quedar asentado en algún documento.

Un espacio vivo

Las décadas siguientes confirman que el callejón del Truco era un espacio activo, integrado al pulso comercial y residencial de la villa. En 1819, nuevamente durante los días de feria, aparece en una nueva transacción. En 1824, Venancio de Cepeda vendió un cuarto de tienda y trastienda en la calle Principal, hoy calle Hidalgo, propiedad que colindaba directamente con el callejón. En 1842, Jesús y Felipe Sánchez permutaron una casa en el callejón del Truco por otra en la calle de Huizache, trato concertado con Juan González.

Si los Zertuche y los González dominaron la historia temprana del callejón, la segunda mitad de la década de 1840 estuvo marcada por otra familia igualmente prominente: los Pereyra. Su presencia en el lugar era por José Pereyra de Castro quien había sido el responsable de la Real Renta del Tabaco, Pólvora y Naipes, responsable de rendir cuentas al Ayuntamiento sobre el estado de esos fondos.

En 1846, Francisco Pereyra, heredero de esa estirpe, vendió una parte de su propiedad. Los documentos la identifican como la “Casa de Pereyra”, cuyo costado norte colindaba con el callejón del Truco. Dos años más tarde, en 1848, se registró la venta de doce acciones de una casa heredada de Vicenta Pereyra, ubicada frente a la plaza Principal y limitada al norte, de nuevo, por el callejón del Truco. Estos registros sitúan la propiedad con precisión: sobre la calle Hidalgo, a un lado de la Capilla del Santo Cristo y el callejón del Truco.

Los ardides del poder

En 1854, el gobernador Gerónimo Cardona ordenó clausurar el callejón y ceder parte de él a dos particulares: Juan González Zertuche y Jesús Salas. Los documentos no explican los motivos del cierre, pero el beneficio privado es evidente. La situación se agravó en octubre de 1858, cuando Ángel Ferreyra solicitó al ayuntamiento la reapertura del callejón, que permanecía clausurado por orden del mismo Cardona. Solo quedan el nombre de Cardona, la queja de Ferreyra y el silencio de un callejón cerrado al libre tránsito de los saltillenses.

El conflicto se prolongó: en julio de 1860, vecinos volvieron a solicitar al gobernador que abriera el callejón. La gente no quería perder ese espacio en el corazón de la ciudad. La autoridad, sin dar explicaciones, se resistía. Una decisión arbitraria más en el Saltillo decimonónico.