Aplican multas de hasta 44 mil pesos por maltrato a seres sintientes en Saltillo

De acuerdo con los expedientes registrados, la sanción más alta correspondió a un caso en el que una perrita se encontraba en una cornisa, sin posibilidad de movilidad, con desnutrición severa, sin agua ni alimento y sin atención médica. La multa establecida fue de 44 mil 577.80 pesos.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó sobre la aplicación de sanciones por casos de maltrato y negligencia en el cuidado de seres sintientes, con multas que en cuatro expedientes alcanzaron hasta 44 mil 577.80 pesos.

En otro expediente se impuso una sanción de 41 mil 58.50 pesos por las condiciones en las que se encontraba un perrito con desnutrición severa y presencia de garrapatas. El animal permanecía amarrado, sin movilidad, alimento, agua, resguardo ni atención médica.

También se aplicó una multa de 38 mil 712.30 pesos por un caso en el que un perrito presentaba desnutrición, garrapatas, una herida en la cabeza y cicatrices, además de requerir atención médica por la presencia de masas tumorales.

Por la negligencia en el cuidado de dos perritos con desnutrición severa, que permanecían en un espacio reducido y sin alimento, agua ni atención médica, se estableció una sanción de 26 mil 394.75 pesos.

El Gobierno Municipal señaló que las sanciones por maltrato a seres sintientes pueden alcanzar hasta 234 mil pesos, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Daniela Ros Rodríguez, titular del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), señaló la importancia de que las personas responsables de animales les proporcionen condiciones adecuadas y atiendan oportunamente sus necesidades.