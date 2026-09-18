Apoya Policía de Saltillo con deshierbe en escuela de Loma Linda

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó una brigada de deshierbe en la Escuela Primaria Miguel Ángel Talamás Dieck, ubicada en la colonia Loma Linda, como parte de las acciones de proximidad social que lleva a cabo la corporación. En la jornada participaron elementos de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, así como integrantes de los Agrupamientos contra Robos a Casa Habitación, contra Robo de Vehículos y contra Delitos de Alto Impacto. También colaboraron cadetes de la Academia de Policía de Saltillo.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, explicó que este tipo de actividades forman parte del modelo de proximidad de la Comisaría y tienen como objetivo contribuir a mejorar las áreas recreativas de las y los estudiantes.

“Como ustedes saben, las y los elementos de la Comisaría diariamente realizan acciones de proximidad social en beneficio de la ciudadanía, como ha sido la indicación de nuestro alcalde Javier Díaz González y, en esta ocasión, en la Primaria Miguel Ángel Talamas, para que las y los alumnos del plantel tengan un espacio digno de recreación”, agregó Garza Félix.

El funcionario también destacó la participación de los cadetes de la Academia de Policía, al señalar que involucrarlos en este tipo de actividades forma parte de su preparación y busca fortalecer su sentido de servicio a la comunidad. La Comisaría señaló que estas acciones forman parte del trabajo de proximidad que desarrolla su personal en distintos sectores de Saltillo, con la participación de elementos operativos y cadetes.

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