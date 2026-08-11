Apoyan economía familiar con tinacos de mil 200 litros y bombas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, continúa acercando alternativas que apoyan directamente la economía de las familias a través del programa “Tinacos para todos”. Mediante este esquema, las familias pueden adquirir un tinaco con capacidad de mil 200 litros y una bomba periférica de medio caballo de fuerza por un costo total de 2 mil 500 pesos, lo que representa un ahorro de hasta 40% respecto a precios comerciales.

El alcalde Gutiérrez Merino destacó que este tipo de apoyos buscan que los recursos de las familias rindan más y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a equipamiento útil para sus hogares. “Buscamos apoyar de manera práctica la economía de las familias. Con este programa pueden adquirir equipo útil para su hogar a un precio mucho más accesible y generar un ahorro importante en su bolsillo”, señaló. El Gobierno Municipal mantiene este programa a disposición de las familias de Ramos Arizpe como parte de las acciones de apoyo a la economía del hogar y el acceso a productos de primera necesidad.

Las familias interesadas pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social para conocer la disponibilidad del programa. El programa está dirigido a residentes del municipio y los equipos pueden adquirirse de manera individual o mediante el paquete completo, de acuerdo con las necesidades de cada hogar.