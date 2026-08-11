Apoyan economía familiar con tinacos de mil 200 litros y bombas en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Apoyan economía familiar con tinacos de mil 200 litros y bombas en Ramos Arizpe
    Familias de Ramos Arizpe pueden adquirir tinacos de mil 200 litros mediante el programa municipal. CORTESÍA

El esquema contempla la adquisición de los equipos de manera individual o mediante el paquete completo, según las necesidades familiares.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, continúa acercando alternativas que apoyan directamente la economía de las familias a través del programa “Tinacos para todos”.

Mediante este esquema, las familias pueden adquirir un tinaco con capacidad de mil 200 litros y una bomba periférica de medio caballo de fuerza por un costo total de 2 mil 500 pesos, lo que representa un ahorro de hasta 40% respecto a precios comerciales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-el-buho-presunto-coordinador-en-homicidio-de-periodista-roxana-guzman-en-veracruz-KB22762778

El alcalde Gutiérrez Merino destacó que este tipo de apoyos buscan que los recursos de las familias rindan más y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a equipamiento útil para sus hogares.

“Buscamos apoyar de manera práctica la economía de las familias. Con este programa pueden adquirir equipo útil para su hogar a un precio mucho más accesible y generar un ahorro importante en su bolsillo”, señaló.

El Gobierno Municipal mantiene este programa a disposición de las familias de Ramos Arizpe como parte de las acciones de apoyo a la economía del hogar y el acceso a productos de primera necesidad.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-tormenta-intensa-a-mexico-con-72-horas-de-lluvia-granizadas-y-fuertes-rafagas-de-viento-de-hasta-70-km-h-GC22753731

Las familias interesadas pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social para conocer la disponibilidad del programa.

El programa está dirigido a residentes del municipio y los equipos pueden adquirirse de manera individual o mediante el paquete completo, de acuerdo con las necesidades de cada hogar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
apoyos sociales
obras públicas

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Volver al cuerpo

NosotrAs: Volver al cuerpo
true

Redefinición en América Latina
true

La expresión libre en la mira

IA

Nuevos partidos políticos: Apertura hacia la pluralidad política
true

Una orilla más digna
true

¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención
true

Carnaval de pecados
Infantería de marina taiwanesa a bordo de una lancha de asalto para operaciones especiales M109 maniobra durante un ejercicio, como parte de las maniobras militares anuales Han Kuang en Kaohsiung, Taiwán.

Taiwán necesita otra estrategia de disuasión