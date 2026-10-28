Aprueba Cabildo de Saltillo recargos de un peso por año en el predial

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    Aprueba Cabildo de Saltillo recargos de un peso por año en el predial
    Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad cobrar un peso por cada año de recargos en el pago del impuesto predial. CORTESÍA

El beneficio estará vigente del 1 de noviembre al 21 de diciembre de 2026

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad un estímulo fiscal que permitirá cobrar un peso por cada año de recargos en el pago del impuesto predial y otros conceptos municipales, durante el periodo comprendido del 1 de noviembre al 21 de diciembre de 2026.

La propuesta fue presentada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos y avalada durante una sesión encabezada por el alcalde Javier Díaz González.

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El beneficio contempla también los recargos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto Sobre Mercados y Servicio de Tránsito, así como los relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, sanciones administrativas y fiscales, y expedición de licencias o refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios.

Asimismo, se incluye el concepto de recargos provenientes de la ocupación de las vías públicas, como parte de las medidas aprobadas para facilitar la regularización de adeudos municipales.

Durante la sesión, las y los integrantes del Cabildo aprobaron también los estados financieros correspondientes a septiembre de 2026 y el informe de Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre del año, ambos presentados por la Tesorería Municipal.

De igual manera, se presentaron los informes de Avance de Gestión Financiera y de Actividades del tercer trimestre de 2026 de los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Municipal.

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En otros asuntos, el Cabildo avaló diversos dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, entre ellos la inclusión del giro de vivero en la tabla de compatibilidades de usos y destinos de la actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano 2020.

También se aprobó la propuesta para denominar “Plaza Scout” a un espacio público ubicado en la colonia Latinoamericana, además de diversos cambios de uso de suelo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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