Realizan 215 cirugías de cataratas en segunda jornada de ‘Visión con Amor’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Realizan 215 cirugías de cataratas en segunda jornada de ‘Visión con Amor’
    Durante la ceremonia se realizó el retiro de parches a algunos beneficiarios. CORTESÍA

La administración municipal de Javier Díaz González suma 975 cirugías de cataratas

Con 215 cirugías de cataratas y la atención del 100 por ciento de las solicitudes recibidas, el programa “Visión con Amor” concluyó su segunda jornada con una ceremonia de retiro de parches encabezada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo.

Durante el evento se informó que, en lo que va de la actual administración municipal, se han realizado 975 cirugías de cataratas mediante la coordinación entre el Gobierno Municipal, el DIF Saltillo, la Secretaría de Salud de Coahuila y el Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Duplica Saltillo brigadas de bacheo y alista gran plan de recarpeteo para noviembre

“Con el retiro de parches de la segunda jornada de Cirugía de Cataratas, celebramos un paso más para recuperar la claridad en su mirada y brindarles la oportunidad de vivir con mayor autonomía, seguridad y bienestar”, expresó el alcalde.

Por su parte, Luly López Naranjo agradeció el respaldo del Edil para impulsar acciones dirigidas a los sectores más vulnerables y destacó la importancia de continuar con programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

“Nos llena de emoción y orgullo estar aquí en este retiro de parches, gracias por confiar en nosotros; vamos a seguir trabajando para apoyar a quienes más lo necesitan para que tengan una mejor calidad de vida”, señaló.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, José Raymundo Zamarripa Castillo, reconoció el trabajo coordinado entre las autoridades municipales y el DIF Saltillo, así como la participación del personal médico y de enfermería que hizo posible las intervenciones quirúrgicas.

$!El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la ceremonia de retiro de parches
El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la ceremonia de retiro de parches CORTESÍA

Durante la ceremonia, las autoridades retiraron los parches a algunos de los beneficiarios, entre ellos Rosa María Silva Olivarez y Gamaliel de la Rosa García, quienes compartieron su experiencia tras recibir atención médica.

“Yo tenía ya varios años con este problema en mi vista y ahora quiero dar las gracias porque con esto nos dan una mejor calidad de vida, gracias a todos quienes hacen esto posible”, comentó De la Rosa García.

Entregan techumbre en primaria Leona Vicario, en Saltillo; obra fue elegida por ciudadanos

Al evento asistieron también Ivonne Espinoza Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, en representación de la presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés; José Luis Alcalá Narro, de Mejora Coahuila; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo, y Latiffe Eloísa Burciaga Neme, del Patronato de la Beneficencia Pública, además de familiares de los beneficiarios.

Con estas acciones, el programa “Visión con Amor” busca facilitar el acceso a cirugías de cataratas y contribuir a que las personas beneficiarias recuperen su capacidad visual y mejoren su autonomía en las actividades cotidianas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Cirugías

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La suplente de Taddei

La suplente de Taddei
La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Mejía Berdeja ocultó la corrupción en el INE
Los transportistas de decidieron levantar el Paro Nacional ante las promesas del gobierno federal de resolver sus peticiones.

Transportistas levantan paro a nivel local tras acuerdo con la Segob
Ania Guadalupe Sánchez Ruiz dialogó con los estudiantes del TecNM Saltillo para informar sobre los avances en la atención de sus demandas.

Directora del TecNM Saltillo se reúne con estudiantes del plantón: ‘Trabajamos en la resolución del pliego petitorio’
Skate, ciclismo BMX, baile urbano, música en vivo y un espacio para emprendedores integran el programa de los Urban Games Coahuila 2026.

Skate, BMX y rap: así serán los Urban Games 2026 en Saltillo
El mapa del Rastreador de Mortalidad por Calor de El Niño resalta las regiones donde se espera que las muertes por calor sean más elevadas.

Publican el mapa apocalíptico del ‘Súper Niño’ donde morirá la mayoría de la gente a causa de una calamidad sin precedentes
Sin embargo, el aparente regreso de Netanyahu —después de que las encuestas a pie de urna del martes lo mostraran por detrás de la oposición— le dará margen para lanzar una nueva campaña contra Irán con fuerzas estadounidenses.

Netanyahu apenas se mantiene en el poder tras las elecciones israelíes