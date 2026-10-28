Realizan 215 cirugías de cataratas en segunda jornada de ‘Visión con Amor’

Con 215 cirugías de cataratas y la atención del 100 por ciento de las solicitudes recibidas, el programa “Visión con Amor” concluyó su segunda jornada con una ceremonia de retiro de parches encabezada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo. Durante el evento se informó que, en lo que va de la actual administración municipal, se han realizado 975 cirugías de cataratas mediante la coordinación entre el Gobierno Municipal, el DIF Saltillo, la Secretaría de Salud de Coahuila y el Patrimonio de la Beneficencia Pública.

“Con el retiro de parches de la segunda jornada de Cirugía de Cataratas, celebramos un paso más para recuperar la claridad en su mirada y brindarles la oportunidad de vivir con mayor autonomía, seguridad y bienestar”, expresó el alcalde. Por su parte, Luly López Naranjo agradeció el respaldo del Edil para impulsar acciones dirigidas a los sectores más vulnerables y destacó la importancia de continuar con programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. “Nos llena de emoción y orgullo estar aquí en este retiro de parches, gracias por confiar en nosotros; vamos a seguir trabajando para apoyar a quienes más lo necesitan para que tengan una mejor calidad de vida”, señaló. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, José Raymundo Zamarripa Castillo, reconoció el trabajo coordinado entre las autoridades municipales y el DIF Saltillo, así como la participación del personal médico y de enfermería que hizo posible las intervenciones quirúrgicas.

Durante la ceremonia, las autoridades retiraron los parches a algunos de los beneficiarios, entre ellos Rosa María Silva Olivarez y Gamaliel de la Rosa García, quienes compartieron su experiencia tras recibir atención médica. “Yo tenía ya varios años con este problema en mi vista y ahora quiero dar las gracias porque con esto nos dan una mejor calidad de vida, gracias a todos quienes hacen esto posible”, comentó De la Rosa García.

Al evento asistieron también Ivonne Espinoza Torres, directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, en representación de la presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés; José Luis Alcalá Narro, de Mejora Coahuila; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo, y Latiffe Eloísa Burciaga Neme, del Patronato de la Beneficencia Pública, además de familiares de los beneficiarios. Con estas acciones, el programa “Visión con Amor” busca facilitar el acceso a cirugías de cataratas y contribuir a que las personas beneficiarias recuperen su capacidad visual y mejoren su autonomía en las actividades cotidianas.

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