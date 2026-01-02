Refuerza Saltillo su política de movilidad integral y sostenible

Saltillo
/ 2 enero 2026
    Se realizaron obras y acciones como ciclocarriles, boyas, semáforos y pasos peatonales. FOTO: CORTESÍA

El IMMUS cuenta con mayores facultades para planear y supervisar la movilidad de manera integral

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que para su administración es una prioridad impulsar una movilidad integral, segura y sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer un desarrollo urbano ordenado en la ciudad.

En este contexto, destacó que durante el primer año de gobierno se llevó a cabo la transformación del antiguo Instituto Municipal del Transporte en el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), organismo que fue dotado de mayores atribuciones y facultades para planear, gestionar y supervisar la movilidad de manera integral.

“Este cambio nos permitió atender de manera coordinada las necesidades de peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas, bajo principios de sostenibilidad, accesibilidad universal y seguridad vial”, señaló el edil.

Como parte de las acciones implementadas en materia de movilidad urbana, el Presidente Municipal informó que se atendieron más de 7 mil metros de ciclocarril, se instalaron 4 mil 850 boyas, se realizaron 667 intervenciones semafóricas y se mejoraron 37 pasos peatonales en distintos puntos de la ciudad.

$!El instituto cuenta con personal capacitado para planear y supervisar la movilidad.
El instituto cuenta con personal capacitado para planear y supervisar la movilidad. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, a través del IMMUS se impulsó el programa de transporte “Aquí Vamos Gratis”, además de llevar a cabo labores de supervisión y modernización del servicio, con más de 6 mil revisiones físico-mecánicas a taxis y transporte urbano; 225 unidades equipadas y mantenidas con tecnología de prepago; y la capacitación de 998 operadores en temas de normatividad, seguridad vial y conducción responsable.

Javier Díaz González agregó que, para fortalecer la seguridad tanto de las y los usuarios como de los operadores, se aplicaron 372 pruebas de detección de alcohol y 841 pruebas antidoping, lo que derivó en la imposición de 35 sanciones conforme a la normatividad vigente.

Finalmente, el alcalde subrayó que, en atención a las inquietudes de la ciudadanía, se atendieron mil 354 quejas ciudadanas, garantizando procesos con eficiencia y transparencia.

