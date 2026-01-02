Refuerza Saltillo su política de movilidad integral y sostenible

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que para su administración es una prioridad impulsar una movilidad integral, segura y sostenible, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer un desarrollo urbano ordenado en la ciudad.

En este contexto, destacó que durante el primer año de gobierno se llevó a cabo la transformación del antiguo Instituto Municipal del Transporte en el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), organismo que fue dotado de mayores atribuciones y facultades para planear, gestionar y supervisar la movilidad de manera integral.

TE PUEDE INTERESAR: En enero, paga tu predial en Saltillo con descuento y gana hasta 100 mil pesos

“Este cambio nos permitió atender de manera coordinada las necesidades de peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas, bajo principios de sostenibilidad, accesibilidad universal y seguridad vial”, señaló el edil.

Como parte de las acciones implementadas en materia de movilidad urbana, el Presidente Municipal informó que se atendieron más de 7 mil metros de ciclocarril, se instalaron 4 mil 850 boyas, se realizaron 667 intervenciones semafóricas y se mejoraron 37 pasos peatonales en distintos puntos de la ciudad.