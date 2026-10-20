Aprueba Consejo del DIF informe financiero y actualización de su manual operativo

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Saltillo
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    Aprueba Consejo del DIF informe financiero y actualización de su manual operativo
    Los integrantes del consejo aprobaron el avance financiero del tercer trimestre de 2026 y la actualización del manual de organización del organismo. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González encabezó la cuarta sesión del organismo, donde se destacaron acciones como el encendido de seis implantes cocleares y un reconocimiento nacional por inclusión

El alcalde Javier Díaz González encabezó la cuarta sesión del Consejo Directivo del DIF Saltillo, en la que se aprobó el avance de la gestión financiera del tercer trimestre de 2026 y la actualización del Manual de Organización, con el objetivo de optimizar los procesos internos y agilizar la atención a la ciudadanía.

Durante la reunión, los integrantes del consejo conocieron las acciones realizadas por el organismo —presidido por Luly López Naranjo— durante los meses de julio, agosto y septiembre. El edil destacó que la suma de esfuerzos ha permitido mantener al DIF cerca de las familias y crear oportunidades para quienes más lo necesitan.

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Entre los resultados presentados, se destacó el reconocimiento a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales en la categoría Municipio Inclusivo, otorgado a Saltillo por la revista Alcaldes de México, así como el encendido de seis implantes cocleares y la sexta edición del Taller Empodera, que brinda herramientas para la incorporación laboral.

En septiembre, en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, el DIF llevó a cabo acciones para difundir información y dar a conocer los servicios gratuitos de orientación psicológica. Además, se mantienen las campañas de recaudación y apoyo a través de alianzas con Pollo Feliz Saltillo (A-Pollo de Corazón), el redondeo en tiendas OXXO, y los restaurantes Epazote y Don Artemio a través del programa Latiendo Con Amor.

$!El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, encabezaron la cuarta sesión del Consejo Directivo.
El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, encabezaron la cuarta sesión del Consejo Directivo. CORTESÍA

El informe también incluyó la entrega de apoyos económicos, la prestación de servicios gratuitos de salud mediante la unidad móvil de Amor en Movimiento, el inicio de los talleres sabatinos Amor por Aprender y la Expo Venta Talleres en Paseo Capital, donde egresados ofrecieron los productos que elaboraron. Se detallaron, asimismo, las actividades realizadas en favor de personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y mujeres.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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