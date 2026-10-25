Apuñalan a hombre al confundirlo con asaltante en Saltillo

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    Apuñalan a hombre al confundirlo con asaltante en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de llevarlo a un hospital. MARTÍN ROJAS

La víctima fue localizada sobre la calle Misión San Francisco y trasladada al Hospital General; la Fiscalía investiga la agresión para identificar a los involucrados

Un hombre terminó hospitalizado en estado delicado luego de ser golpeado y atacado con un arma blanca por varios sujetos que presuntamente lo confundieron con los responsables de un asalto a una tienda de abarrotes, en la colonia Misión Cerritos, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00 horas, cuando los presuntos agresores, quienes serían comerciantes de una colonia aledaña, salieron a buscar a los responsables tras ser víctimas de un robo. Durante el recorrido, encontraron al afectado sobre la calle Misión San Francisco y, aparentemente, lo relacionaron con los delincuentes.

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Los sujetos arremetieron contra el hombre y lo golpearon en repetidas ocasiones. Además, uno de ellos presuntamente lo hirió con un arma blanca en la pierna izquierda, dejándolo lesionado en plena vía pública. Según la información recabada, la víctima no habría participado en el asalto, por lo que pudo tratarse de una confusión.

$!Los presuntos agresores habrían confundido a la víctima con los responsables de un robo a una tienda de abarrotes.
Los presuntos agresores habrían confundido a la víctima con los responsables de un robo a una tienda de abarrotes. MARTÍN ROJAS

Tras la agresión, el hombre consiguió pedir ayuda, lo que movilizó a elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron al Hospital General de Saltillo para recibir atención especializada.

$!Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y comenzó las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las posibles responsabilidades legales.

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