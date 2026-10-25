Apuñalan a hombre al confundirlo con asaltante en Saltillo

Un hombre terminó hospitalizado en estado delicado luego de ser golpeado y atacado con un arma blanca por varios sujetos que presuntamente lo confundieron con los responsables de un asalto a una tienda de abarrotes, en la colonia Misión Cerritos, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00 horas, cuando los presuntos agresores, quienes serían comerciantes de una colonia aledaña, salieron a buscar a los responsables tras ser víctimas de un robo. Durante el recorrido, encontraron al afectado sobre la calle Misión San Francisco y, aparentemente, lo relacionaron con los delincuentes.