Huye conductor tras caer camioneta sobre dos autos estacionados en Saltillo
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El percance ocurrió cerca del panteón Santo Cristo; agentes de Tránsito encontraron botellas de cerveza, un cigarro con aparente mariguana y sillas metálicas en la unidad
Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo, donde su camioneta terminó encima de dos automóviles y quedó suspendida en un desnivel que divide los carriles de circulación.
Pese a lo aparatoso del percance, el responsable logró salir de la unidad y escapar antes de la llegada de las autoridades, dejando abandonado el vehículo con botellas de cerveza, un cigarro con aparente mariguana y otros objetos que podrían ayudar a establecer su identidad.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, a la altura del panteón Santo Cristo, en la colonia Oceanía, donde el conductor de una camioneta Ford pickup roja perdió el control del volante y se proyectó hacia el desnivel. En su trayectoria, la unidad pasó parcialmente por encima de un Ford Fusion, al que le dañó el parabrisas y parte del techo, para después continuar su recorrido hasta impactarse contra un Seat Toledo.
La camioneta quedó en una posición peligrosa, suspendida entre ambos niveles de la vialidad y sostenida parcialmente sobre los vehículos afectados. La escena evidenció la fuerza del impacto y los daños ocasionados a las unidades involucradas, mientras el conductor aprovechó la confusión para abandonar el sitio sin esperar la llegada de los cuerpos de seguridad.
Al revisar la pickup, fueron localizadas varias botellas de cerveza y un cigarro con aparente marihuana, objetos que quedaron como posibles indicios para las investigaciones. Además, en la parte trasera se encontraron varias sillas metálicas con la leyenda de un colegio, detalle que podría contribuir a establecer la procedencia del vehículo y avanzar en la identificación de quien lo conducía.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y documentar los daños materiales. Las autoridades deberán realizar las indagatorias correspondientes para localizar al conductor y determinar las circunstancias en que ocurrió el percance, así como las responsabilidades por los daños ocasionados a los dos automóviles.