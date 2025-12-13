‘Aquí Andamos’ atiende Lomas de Lourdes y espacios públicos del sur de Saltillo

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo invierte más de mil millones de pesos en seguridad en el primer año de gobierno

Con el propósito de fortalecer la seguridad de los transeúntes y garantizar la funcionalidad de los pasos peatonales, el alcalde Javier Díaz González instruyó trabajos de limpieza y deshierbe en un tramo del arroyo que atraviesa la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo .

Brigadas del programa “Aquí Andamos” atendieron el reporte ciudadano realizado a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, y realizaron diversas acciones en el tramo comprendido entre las calles Paseo de los Osos y Paseo de los Coyotes.

Dentro del programa “Colonias al 100”, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, llevó a cabo el retiro de maleza, basura y desechos diversos que obstruían el paso de las y los vecinos, garantizando un cruce más seguro y cómodo entre los distintos sectores de esta colonia.

Además de mejorar la movilidad peatonal, estas acciones de limpieza profunda y deshierbe contribuyen a disminuir la presencia de fauna nociva, como roedores e insectos, que suelen proliferar en zonas con acumulación de basura y vegetación descontrolada.

Vecinas y vecinos de Lomas de Lourdes han constatado la presencia constante de cuadrillas municipales en calles, plazas y áreas verdes, como parte de un esfuerzo integral para incrementar la seguridad y la calidad de vida en la zona. El alcalde Javier Díaz reiteró que estos trabajos forman parte de una estrategia permanente para contar con entornos seguros, ordenados y plenamente transitables.

IMPULSA SALTILLO ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

De manera paralela, el Gobierno Municipal impulsó acciones para fomentar las actividades al aire libre y el deporte, mediante trabajos de limpieza y mantenimiento en la plaza pública y áreas verdes ubicadas a lo largo de la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Villa Universidad.