Arqui Juve 3D muestra casa con daños en Saltillo y lo califica como ‘el peor caso de negligencia’

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Saltillo
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    Arqui Juve 3D muestra casa con daños en Saltillo y lo califica como ‘el peor caso de negligencia’
    El creador de contenido afirmó que las primeras grietas aparecieron apenas un mes después de que la casa fue habitada. ESPECIAL

La vivienda presenta grietas, hundimientos, humedad y daños en distintos acabados, de acuerdo con las imágenes difundidas

Una vivienda del fraccionamiento residencial Country Club, en Saltillo, fue exhibida en redes sociales por el creador de contenido conocido como Arqui Juve 3D, quien calificó el inmueble como uno de los casos más graves de presunta negligencia profesional que ha conocido.

A través de un video titulado “El peor caso de negligencia que conozco”, el arquitecto mostró diferentes áreas de la vivienda y señaló presuntas deficiencias en los procedimientos constructivos que, de acuerdo con su explicación, habrían provocado grietas, humedad, daños en acabados y hundimientos.

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“Este es el caso de negligencia profesional más triste que yo conozco”, afirmó el creador de contenido.

Explicó que se trata de una casa ubicada en el mismo fraccionamiento donde anteriormente participó en la construcción de la denominada “casa tapón”.

“Una casa que presenta todo tipo de grietas y todo tipo de averías por el pésimo procedimiento constructivo con el cual la edificaron. Una casa que cada día se hunde más”, señaló.

En las imágenes difundidas se observan grietas de diferentes dimensiones, así como hundimientos y daños en distintos espacios del inmueble.

Uno de los aspectos que cuestionó fue el sistema de cimentación. De acuerdo con su explicación, para la construcción debieron utilizarse zapatas corridas y aisladas, en lugar del concreto ciclópeo que, aseguró, fue utilizado en la vivienda.

Durante el recorrido mostró una columna y cuestionó la forma en que habría sido desplantada.

“Como puedes ver, esta columna, adivina sobre qué está desplantada. Sí, ¡sobre un block!”, expresó.

FALLAS EN CIMENTACIÓN

Posteriormente explicó que una columna debe transmitir el peso de la estructura hacia una zapata encargada de distribuir las cargas al suelo. “Como puedes ver, aquí no lo hay”, sostuvo.

También señaló que el block sobre el que, según su revisión visual, se habría desplantado la estructura se encontraba hueco.

“Este block está hueco. El block sobre el cual desplantaron toda la casa está hueco, no está relleno de concreto ni tampoco reforzado con varilla”, afirmó.

Según su relato, las primeras grietas aparecieron poco después de que la vivienda fuera ocupada.

“Y no creas que estas grietas aparecieron con los años. Estas grietas aparecieron al primer mes”, aseguró.

PROBLEMAS DE FILTRACIÓN

El arquitecto explicó que inicialmente las grietas tenían formas que los habitantes comparaban con olas, pero posteriormente aparecieron problemas relacionados con la humedad.

De acuerdo con Arqui Juve 3D, el agua comenzó a filtrarse desde el techo debido a un procedimiento que, desde su perspectiva, no habría sido adecuado. Señaló que se colocaron toneladas de tierra sobre la losa de concreto para generar pendiente para el escurrimiento pluvial y que encima se aplicó una capa de mortero.

La humedad, afirmó, terminó afectando los acabados interiores de la vivienda.

“El yeso y la pintura se empezara a cubrir de moho”, relató, al tiempo que señaló otros daños registrados en el inmueble.

“La duela se empezó a levantar y los vidrios empezaron a romperse. Sí, la casa se empezó a hundir”, sostuvo.

Ante el caso, el creador de contenido destacó la importancia de realizar estudios técnicos antes de construir una vivienda, particularmente un estudio de mecánica de suelos que permita determinar las características del terreno y la profundidad adecuada para desplantar la cimentación.

También cuestionó la importancia de que los propietarios conozcan los aspectos básicos de una construcción antes de contratar a un arquitecto o ingeniero.

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“Qué tan importante es tener un conocimiento básico y mínimo de las cosas”, expresó.

Finalmente, señaló que los propietarios deben documentar cualquier problema que detecten en una obra y cuestionó que quienes denuncian públicamente presuntos trabajos deficientes puedan enfrentar demandas por daño moral.

“Hoy en día los victimarios tienen ese recurso de hacerse las víctimas”, afirmó.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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