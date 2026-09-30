Arranca en Saltillo el torneo ‘Calle por Cancha’ en su segunda edición; competirán 40 pandillas

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    Arranca en Saltillo el torneo ‘Calle por Cancha’ en su segunda edición; competirán 40 pandillas
    El torneo busca transformar las disputas entre barrios en competencias deportivas amistosas en espacios públicos del municipio. CORTESÍA

El torneo de futbol iniciará este jueves en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, con actividades dirigidas a jóvenes de sectores del poniente, oriente y sur

Con la inscripción de 40 pandillas procedentes de diversos sectores de la ciudad, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana iniciará este jueves la segunda edición del torneo de futbol “Calle por Cancha”.

Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la dependencia municipal, informó que las actividades arrancarán a las 19:00 horas en la cancha conocida como “El Volcán”, ubicada en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, al poniente de Saltillo.

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El funcionario explicó que el programa tiene como objetivo propiciar espacios de convivencia entre los jóvenes de distintos barrios y fortalecer la confianza con los elementos policiacos.

“Las tensiones entre grupos de jóvenes y las hostilidades tienen orígenes diversos y hasta pueden ser heredados, y con el programa los jóvenes se conocen, compiten de forma amistosa, todo para generar entornos más seguros y tranquilos para ellos y la comunidad”, destacó.

$!El torneo busca transformar las disputas entre barrios en competencias deportivas amistosas en espacios públicos del municipio.
El torneo busca transformar las disputas entre barrios en competencias deportivas amistosas en espacios públicos del municipio. CORTESÍA

Para esta edición se inscribieron agrupaciones de colonias como Saltillo 2000, Las Margaritas, Valle Escondido, Antonio Cárdenas, La Minita, Pueblo Insurgente, Allende, San Miguel, Colonia del Bosque, Flores Magón, Zaragoza, Mirasierra y Loma Linda.

El titular de Proximidad Social detalló que, a diferencia del torneo anterior donde la mayor parte de las 40 agrupaciones participantes correspondían al sur y oriente de la capital, en esta etapa los esfuerzos de la convocatoria se enfocarán principalmente en el poniente del municipio.

$!Autoridades de la Comisaría de Seguridad realizaron la entrega de uniformes y equipo deportivo a jóvenes participantes del torneo de futbol rápido.
Autoridades de la Comisaría de Seguridad realizaron la entrega de uniformes y equipo deportivo a jóvenes participantes del torneo de futbol rápido. CORTESÍA

Al torneo acudirán áreas de la Comisaría, entre ellas la Policía Municipal y el Grupo de Reacción Sureste. También se invita a representantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Morales Hernández agregó que este esquema deportivo forma parte de las estrategias integrales de prevención y proximidad social de la administración municipal.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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