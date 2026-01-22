Arranca verificación vehicular a empresas en Saltillo; buscarán ampliar cobertura en 2026

Con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir emisiones contaminantes, el Ayuntamiento de Saltillo formalizó este jueves el arranque del programa de verificación vehicular 2026, el cual ya se encuentra en operación desde los primeros días de enero y contempla la revisión de vehículos particulares, flotillas empresariales y unidades de transporte.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González señaló que la verificación vehicular forma parte de una estrategia más amplia relacionada con la calidad de vida y el medio ambiente. Explicó que mantener los vehículos en condiciones adecuadas contribuye directamente a reducir la contaminación del aire que se genera en la ciudad.

Cabe señalar que en el periodo de enero se cuenta con un costo de recuperación de 28 pesos para automóviles particulares.

Indicó que, como parte del fortalecimiento del programa, en 2025 se invirtieron 1.5 millones de pesos en la adquisición de cuatro máquinas de verificación vehicular de alta tecnología, las cuales operan en puntos fijos y también en modalidad móvil para acercar el servicio a distintos sectores de la ciudad.

“Lo que buscamos en esta administración municipal es cómo tener una mejor calidad de vida; todas las acciones que realizamos están enfocadas a ello y en esto también está considerado el medio ambiente”, declaró el alcalde de Saltillo.

Díaz González destacó que uno de los ejes centrales será el transporte público, al considerar que su impacto en las emisiones es mayor por la frecuencia con la que circula. Señaló que las unidades del sistema “Aquí Vamos Gratis” servirán como referencia para impulsar la verificación del resto del parque vehicular destinado al transporte colectivo.

En este contexto, recordó que el sistema de transporte gratuito registra, al cierre de enero, cerca de dos millones de pasajes en cuatro meses de operación, lo que ha representado un ahorro acumulado de más de 26 millones de pesos para las familias usuarias. Añadió que el uso del transporte público también contribuye a disminuir el número de vehículos particulares en circulación.

Por su parte, Emmanuel Olache Valdés, titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que durante el periodo anterior se revisaron más de 15 mil vehículos mediante tres centros fijos y una unidad móvil, lo que representó un incremento del 90 por ciento en comparación con 2024. Detalló que el 96 por ciento de las unidades verificadas aprobó el proceso.

Olache Valdés subrayó que el programa no tiene un enfoque punitivo, sino preventivo. “Cuando un vehículo no aprueba la verificación en el primer intento, se otorga un plazo de un mes para regresar y realizar una segunda verificación sin costo adicional”, explicó.