Arrestan a presunto vendedor de droga en Saltillo; llevaba paquetes con mariguana y metanfetamina

Germán Eduardo “N” fue detenido luego de una persecución policiaca que terminó con su captura y posterior consignación al penal varonil.

Los hechos ocurrieron mientras elementos de la Policía Preventiva realizaban un recorrido de vigilancia en el cruce de las calles México y Buenos Aires, en la colonia Latinoamericana. Durante el patrullaje, los oficiales de la unidad 1846 observaron a un hombre que aparentemente estaba suministrando mariguana.

Al notar la presencia policial, tanto la persona que recibiría la droga como Germán Eduardo emprendieron la huida. El presunto vendedor abordó un vehículo Nissan Sentra y aceleró en sentido contrario para escapar.

La persecución avanzó por varias calles hasta que, en su intento por evadir a los oficiales, el conductor arrojó un paquete de droga. Fue finalmente en la intersección de Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez donde los policías lograron detenerlo.

Durante la inspección al vehículo, los agentes encontraron una mochila que contenía metanfetaminas, cinco paquetes de mariguana y una báscula utilizada para el pesaje de la droga.

Tras su arresto, a Germán Eduardo se le abrió una carpeta de investigación por los delitos de suministro y posesión de narcóticos con fines de comercio.