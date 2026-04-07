Vinculan a dos por delito de homicidio con ventaja y brutal ferocidad en la colonia San José de Saltillo

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Vinculan a dos por delito de homicidio con ventaja y brutal ferocidad en la colonia San José de Saltillo
    Los imputados son Miguel “N” y Abraham “N”. ESPECIAL

El delito imputado es homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad.

Este martes, un juez de control en el Centro de Justicia Penal de Saltillo desarrolló la primera audiencia en contra de Miguel y Abraham “N”, por un homicidio registrado en la colonia San José al oriente de la Ciudad.

La detención de ambos se registró el pasado fin de semana, luego de que las autoridades recopilaron la información tras el hallazgo sin vida del cuerpo de Luis “N” de 44 años de edad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-caen-dos-presuntos-implicados-en-homicidio-de-la-colonia-san-jose-HH19784223

De acuerdo con la información que las autoridades del ministerio público presentaron ante el juez, el fallecido habría sido privado de la vida luego de una discusión con sus vecinos, quienes durante el acto lo agredieron con un machete.

Los hechos, se registraron entre las personas que sostenían una relación de amistad inicialmente, en la vía pública de la calle San Jacobo al interior de la colonia.

Debido a la gravedad del acto, el delito que les imputaron las autoridades, fue el de homicidio calificado por cometerse con ventaja y brutal ferocidad.

La detención de Miguel “N”, se llevó a cabo horas después del hecho luego de que la Agencia de Investigación Criminal tuvo la información que los llevó hasta el domicilio de donde lo extrajeron en la colonia Morelos.

En el caso de Abraham “N”, la detención se realizó por autoridades de Nuevo León en la vecina ciudad de Monterrey.

A pesar de que la audiencia se desarrolló como inicial en control de detenciones, la agencia del Ministerio Público solicitó al juez proceder a la vinculación a proceso y la defensa de los imputados no solicitó una ampliación del plazo para una nueva audiencia.

En esta audiencia, el juez dictó el auto de vinculación a proceso otorgando un plazo inicial de tres meses de investigación complementaria e impuso una medida cautelar de prisión preventiva.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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