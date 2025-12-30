Arte y cultura llegan a todos los rincones de Saltillo durante 2025: Javier Díaz

Durante su primer año de gobierno, el alcalde Javier Díaz González consolidó a la cultura como uno de los ejes prioritarios de su administración, al llevar arte y expresiones culturales a todos los rincones del municipio, con la realización de más de mil 200 eventos que fueron disfrutados por más de 740 mil personas, con la participación de artistas y creadores locales, nacionales e internacionales.

El Presidente Municipal destacó que estas acciones han permitido acercar las manifestaciones artísticas a colonias, ejidos y sectores vulnerables de Saltillo, fortaleciendo la cohesión social y el acceso equitativo a la cultura. “Estamos llevando las manifestaciones artísticas y culturales a colonias, ejidos y sectores vulnerables del municipio, consolidando la cultura como un instrumento de transformación social”, afirmó.

Como parte de las celebraciones por el 448 aniversario de la ciudad, en julio se llevó a cabo el Festival Internacional de las Artes FINA 2025, uno de los eventos culturales más importantes del año. Durante el festival se realizaron 150 actividades que incluyeron música, teatro, danza, literatura y cine, con la participación de 3 mil 248 artistas. El FINA 2025 se desarrolló en 56 espacios distintos de la ciudad y fue disfrutado por más de 200 mil personas, entre saltillenses y visitantes.

De igual forma, a finales de octubre e inicios de noviembre se realizó el Festival Ánimas del Desierto 2025, que incluyó 71 eventos culturales y artísticos. Este festival reunió a cerca de 2 mil artistas locales y logró una asistencia de aproximadamente 390 mil personas, consolidándose como una de las celebraciones con mayor participación ciudadana.

Durante el 2025 se fortalecieron y consolidaron proyectos culturales de gran relevancia para la ciudad, como la Compañía de Ópera de Saltillo, la Compañía Folklórica “Ixtle-Coahuila” y la Orquesta Metropolitana de Saltillo. Asimismo, el Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas” y el Centro de Estudios Dancísticos continuaron con su labor de formación artística.

Estas agrupaciones, junto con otros proyectos culturales, se presentaron en plazas, parques y diversos espacios públicos como parte del programa Cultura en Tu Colonia, acercando el arte a miles de familias en distintos sectores de Saltillo.

En este mismo año surgió el programa La Ruta Más Creativa, una iniciativa itinerante que lleva arte urbano y actividades culturales a espacios públicos y colonias, llegando a sitios como la Alameda Zaragoza, la Plaza de la Nueva Tlaxcala, Paseo Capital y colonias como Saltillo 2000, Roma y Mirasierra.

Con el objetivo de impulsar la creación artística y difundir el talento local, durante el año se otorgaron 210 apoyos, 370 becas y 11 donativos destinados a la realización de actividades culturales y a la asistencia de creadores a eventos nacionales e internacionales. Además, se abrieron convocatorias, mentorías y becas que permitieron profesionalizar y visibilizar a los artistas locales, como la Escuela de Escritores, la selección de nueve obras para la colección Letras del Desierto, el concurso Cortometrajes en el Barrio y el Festival Municipal de Teatro “Bertha Leticia Villalobos Delgado”.

Finalmente, a inicios de diciembre, el alcalde Javier Díaz González entregó la Presea Manuel Acuña 2025 al productor y realizador audiovisual saltillense Pedro Torres Castilla, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al desarrollo cultural de la ciudad.