Arteaga: Da a luz en ambulancia durante traslado de Huachichil a Saltillo

ARTEAGA, COAH.- Una mujer dio a luz a bordo de una ambulancia municipal mientras era trasladada de Huachichil al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Saltillo, luego de que su labor de parto se precipitara a mitad del trayecto.

El hecho ocurrió a las 00:41 horas del martes 18 de noviembre, cuando personal médico y paramédico de la Clínica Municipal de Huachichil valoró a Emili “N”, de 35.3 semanas de gestación, quien acudió con dolor intenso y presión arterial elevada (140/90 mmHg). Tras confirmar el riesgo, se activó su traslado inmediato al hospital.

A tan solo cuatro kilómetros de su destino, la paciente entró en trabajo de parto. El equipo de la ambulancia activó el protocolo de emergencia obstétrica y recibió con éxito a un bebé sano de sexo masculino, asegurando la estabilidad de ambos durante la maniobra.