Arteaga: Da a luz en ambulancia durante traslado de Huachichil a Saltillo
La madre, de 35.3 semanas, presentó presión elevada y dolor intenso antes del traslado al IMSS. La paciente permanece en observación como parte del protocolo
ARTEAGA, COAH.- Una mujer dio a luz a bordo de una ambulancia municipal mientras era trasladada de Huachichil al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Saltillo, luego de que su labor de parto se precipitara a mitad del trayecto.
El hecho ocurrió a las 00:41 horas del martes 18 de noviembre, cuando personal médico y paramédico de la Clínica Municipal de Huachichil valoró a Emili “N”, de 35.3 semanas de gestación, quien acudió con dolor intenso y presión arterial elevada (140/90 mmHg). Tras confirmar el riesgo, se activó su traslado inmediato al hospital.
A tan solo cuatro kilómetros de su destino, la paciente entró en trabajo de parto. El equipo de la ambulancia activó el protocolo de emergencia obstétrica y recibió con éxito a un bebé sano de sexo masculino, asegurando la estabilidad de ambos durante la maniobra.
Gracias a la intervención oportuna y a la coordinación con el IMSS, madre e hijo llegaron en condición estable al hospital, donde ella permanece en observación conforme al protocolo para partos pre término.
El Gobierno Municipal de Arteaga destacó que este caso muestra la relevancia de contar con clínicas municipales operando las 24 horas, especialmente en comunidades rurales como Huachichil, donde una atención rápida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
La Administración Municipal 2025–2027 reiteró su compromiso de fortalecer la red de salud del municipio y asegurar atención profesional, humana y cercana para todas las familias arteaguenses.