Carga se desplaza y provoca volcadura de tráiler en Los Chorros

La madrugada de este martes se registró un accidente vial que originó la detención del flujo vehicular en la carretera 57, a la altura del kilómetro 231, en el tramo conocido como Los Chorros.

Alrededor de las 03:30 horas se reportó el percance en los carriles con dirección a Puerto México, luego de que automovilistas y transportistas informaran sobre el hecho.

