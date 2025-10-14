Carga se desplaza y provoca volcadura de tráiler en Los Chorros

El tractocamión terminó impactado contra el muro central de contención luego de que la carga se desplazara dentro del remolque, lo que provocó que el operador perdiera el control

La madrugada de este martes se registró un accidente vial que originó la detención del flujo vehicular en la carretera 57, a la altura del kilómetro 231, en el tramo conocido como Los Chorros.

Alrededor de las 03:30 horas se reportó el percance en los carriles con dirección a Puerto México, luego de que automovilistas y transportistas informaran sobre el hecho.

$!La carga del tráiler se desplazó dentro de la caja y causó la volcadura.
La carga del tráiler se desplazó dentro de la caja y causó la volcadura. FOTO: CORTESÍA

Personal paramédico y de auxilio vial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribó de inmediato al lugar para atender el reporte, donde se valoró a Ramón ¨N¨, operador del tractocamión con placas 37-BC-1P, perteneciente a la empresa SPF.

$!El accidente en Los Chorros provocó congestionamiento vehicular durante varias horas.
El accidente en Los Chorros provocó congestionamiento vehicular durante varias horas. FOTO: CORTESÍA

El operador manifestó que la unidad volcó debido a que la carga que transportaba se desplazó dentro de la caja, lo que provocó que el vehículo se ladeara y perdiera el control, impactando finalmente contra el muro central de contención.

Gracias a la rápida intervención del personal de Capufe y de la Guardia Nacional, se logró liberar un carril para agilizar la circulación vehicular, mientras se solicitaban grúas para el retiro de la unidad siniestrada.

