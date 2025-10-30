Aseguran dos casas con drogas en Saltillo tras detención de 3 personas; decomisan 12 kg de mariguana

Al suroriente de Saltillo, dos domicilios ubicados en las colonias El Salvador y Lomas de San Javier fueron asegurados y sellados por las autoridades estatales, luego de encontrarse diversas sustancias prohibidas que eran comercializadas en el lugar.

Este miércoles, el Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Comisaría detuvo a José Luis “N”, Nallely Nataly “N” y Carlos Daniel “N”, en la colonia Lomas de San Javier, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades por posesión de narcóticos, ya que se les aseguraron envoltorios con cristal y marihuana.

Tras la detención, y con base en las investigaciones, la Comisaría de Seguridad solicitó al Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, de la Fiscalía General del Estado, dos órdenes de cateo: una en la colonia Lomas de San Javier, donde se aseguraron dos kilogramos de marihuana y una pequeña cantidad de cristal, y otra en la colonia Colinas de San Javier, donde se localizaron aproximadamente diez kilogramos de marihuana.