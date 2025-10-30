Aseguran dos casas con drogas en Saltillo tras detención de 3 personas; decomisan 12 kg de mariguana
Autoridades localizaron diversos estupefacientes, las cuales quedaron aseguradas y los detenidos también fueron consignados
Al suroriente de Saltillo, dos domicilios ubicados en las colonias El Salvador y Lomas de San Javier fueron asegurados y sellados por las autoridades estatales, luego de encontrarse diversas sustancias prohibidas que eran comercializadas en el lugar.
Este miércoles, el Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Comisaría detuvo a José Luis “N”, Nallely Nataly “N” y Carlos Daniel “N”, en la colonia Lomas de San Javier, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades por posesión de narcóticos, ya que se les aseguraron envoltorios con cristal y marihuana.
Tras la detención, y con base en las investigaciones, la Comisaría de Seguridad solicitó al Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, de la Fiscalía General del Estado, dos órdenes de cateo: una en la colonia Lomas de San Javier, donde se aseguraron dos kilogramos de marihuana y una pequeña cantidad de cristal, y otra en la colonia Colinas de San Javier, donde se localizaron aproximadamente diez kilogramos de marihuana.
Las autoridades acudieron también a la calle Malaquías, en la colonia El Salvador, donde ingresaron al domicilio y localizaron diversas sustancias tóxicas, las cuales quedaron aseguradas.
En los operativos participaron elementos del Grupo de Reacción Sureste, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Agencia de Investigación Criminal.
Tras la localización de la mercancía, se procedió a colocar los sellos de seguridad y a turnar la incidencia al Ministerio Público, mientras que los detenidos fueron consignados ante dicha autoridad, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.