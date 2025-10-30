Aseguran dos casas con drogas en Saltillo tras detención de 3 personas; decomisan 12 kg de mariguana

Saltillo
/ 30 octubre 2025
    Aseguran dos casas con drogas en Saltillo tras detención de 3 personas; decomisan 12 kg de mariguana
    Tres personas fueron detenidas durante las acciones coordinadas entre la Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedena. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Autoridades localizaron diversos estupefacientes, las cuales quedaron aseguradas y los detenidos también fueron consignados

Al suroriente de Saltillo, dos domicilios ubicados en las colonias El Salvador y Lomas de San Javier fueron asegurados y sellados por las autoridades estatales, luego de encontrarse diversas sustancias prohibidas que eran comercializadas en el lugar.

Este miércoles, el Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Comisaría detuvo a José Luis “N”, Nallely Nataly “N” y Carlos Daniel “N”, en la colonia Lomas de San Javier, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades por posesión de narcóticos, ya que se les aseguraron envoltorios con cristal y marihuana.

Tras la detención, y con base en las investigaciones, la Comisaría de Seguridad solicitó al Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, de la Fiscalía General del Estado, dos órdenes de cateo: una en la colonia Lomas de San Javier, donde se aseguraron dos kilogramos de marihuana y una pequeña cantidad de cristal, y otra en la colonia Colinas de San Javier, donde se localizaron aproximadamente diez kilogramos de marihuana.

$!Autoridades colocaron sellos de aseguramiento en dos domicilios utilizados presuntamente para la venta de drogas.
Autoridades colocaron sellos de aseguramiento en dos domicilios utilizados presuntamente para la venta de drogas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las autoridades acudieron también a la calle Malaquías, en la colonia El Salvador, donde ingresaron al domicilio y localizaron diversas sustancias tóxicas, las cuales quedaron aseguradas.

$!Los operativos permitieron el aseguramiento de más de 12 kilogramos de marihuana y diversas dosis de cristal.
Los operativos permitieron el aseguramiento de más de 12 kilogramos de marihuana y diversas dosis de cristal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

En los operativos participaron elementos del Grupo de Reacción Sureste, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Agencia de Investigación Criminal.

$!Elementos del Grupo de Reacción Sureste y corporaciones federales participaron en los cateos realizados en colonias del suroriente de Saltillo.
Elementos del Grupo de Reacción Sureste y corporaciones federales participaron en los cateos realizados en colonias del suroriente de Saltillo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras la localización de la mercancía, se procedió a colocar los sellos de seguridad y a turnar la incidencia al Ministerio Público, mientras que los detenidos fueron consignados ante dicha autoridad, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

