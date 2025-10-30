Saltillo: Alumno de la UTC es vinculado a proceso; enfrenta cargos por acoso sexual

Saltillo
/ 30 octubre 2025
    Saltillo: Alumno de la UTC es vinculado a proceso; enfrenta cargos por acoso sexual
    Daniel ‘N’ está acusado de fotografiar a una estudiante en el baño de mujeres dentro de la Universidad FOTO: CORTESÍA

La audiencia se realizó a puerta cerrada por solicitud del Ministerio Público para proteger a la víctima

Durante la tarde de este jueves se llevó a cabo una audiencia privada en la sala penal número diez del Centro de Justicia Penal, donde fue presentado Daniel “N”, estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), señalado por presuntamente fotografiar a una compañera en el baño de mujeres dentro de las instalaciones de la institución.

A petición del agente del Ministerio Público, y con el objetivo de proteger la identidad y la integridad de la víctima, la audiencia se realizó a puerta cerrada. En el proceso penal 2054/2025, el joven fue imputado por los delitos de acoso sexual y violación a la privacidad, intimidad de la imagen o intimidad sexual.

TE PUEDE INTERESAR: Al penal de Saltillo joven que espiaba a sus compañeras en baños de la UTC

De acuerdo con la información presentada por la autoridad, Daniel “N”., quien cursaba el noveno cuatrimestre de Ingeniería en Nanotecnología, habría ingresado a los ductos de aire ubicados sobre el techo del baño de damas, desde donde movió un cuadro de techo falso reforzado con perfiles de aluminio para tomar fotografías sin consentimiento.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 27 de octubre, cuando personal de vigilancia detectó movimientos irregulares y logró retener al estudiante, quien posteriormente fue entregado a oficiales de la Policía Municipal. Los agentes aplicaron el protocolo correspondiente y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Tras analizar los medios de prueba presentados por la Fiscalía, el juez de control determinó dictar prisión preventiva oficiosa contra el imputado, al considerar que existían elementos suficientes para continuar el proceso en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación

Finalmente, durante la audiencia de vinculación a proceso, el juez concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el acusado permanecerá recluido en el centro varonil.

El caso es atendido por el Centro de Empoderamiento de la Mujer, instancia que brinda acompañamiento legal y psicológico a la víctima mientras continúan las investigaciones.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida