Saltillo: Alumno de la UTC es vinculado a proceso; enfrenta cargos por acoso sexual

Durante la tarde de este jueves se llevó a cabo una audiencia privada en la sala penal número diez del Centro de Justicia Penal, donde fue presentado Daniel “N”, estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), señalado por presuntamente fotografiar a una compañera en el baño de mujeres dentro de las instalaciones de la institución.

A petición del agente del Ministerio Público, y con el objetivo de proteger la identidad y la integridad de la víctima, la audiencia se realizó a puerta cerrada. En el proceso penal 2054/2025, el joven fue imputado por los delitos de acoso sexual y violación a la privacidad, intimidad de la imagen o intimidad sexual.

TE PUEDE INTERESAR: Al penal de Saltillo joven que espiaba a sus compañeras en baños de la UTC

De acuerdo con la información presentada por la autoridad, Daniel “N”., quien cursaba el noveno cuatrimestre de Ingeniería en Nanotecnología, habría ingresado a los ductos de aire ubicados sobre el techo del baño de damas, desde donde movió un cuadro de techo falso reforzado con perfiles de aluminio para tomar fotografías sin consentimiento.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 27 de octubre, cuando personal de vigilancia detectó movimientos irregulares y logró retener al estudiante, quien posteriormente fue entregado a oficiales de la Policía Municipal. Los agentes aplicaron el protocolo correspondiente y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Tras analizar los medios de prueba presentados por la Fiscalía, el juez de control determinó dictar prisión preventiva oficiosa contra el imputado, al considerar que existían elementos suficientes para continuar el proceso en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación

Finalmente, durante la audiencia de vinculación a proceso, el juez concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el acusado permanecerá recluido en el centro varonil.

El caso es atendido por el Centro de Empoderamiento de la Mujer, instancia que brinda acompañamiento legal y psicológico a la víctima mientras continúan las investigaciones.