Aseguran en flagrancia a presunto delincuente tras robo de herramientas en Saltillo (video)
Los propietarios del vehículo detectaron el robo mediante sus cámaras de seguridad y lograron detener al presunto ladrón, quien fue entregado a las autoridades
Tras haber robado herramienta del interior de un automóvil afuera de un domicilio en la calle Guelatao de la colonia Benito Juárez, Ángel Iván, de 42 años, conocido como “El Bonito”, fue detenido por los afectados en el bulevar Felipe J. Mery, en Saltillo.
El incidente se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando los propietarios de un Volkswagen Pointer 2005 se percataron de lo ocurrido gracias a las cámaras de vigilancia.
Al ver que la persona había ingresado al automóvil, salieron del domicilio para observar la situación. Al intentar huir, el delincuente fue perseguido por los afectados.
Con gritos de “¡deténganlo!” y “¡agárrenlo!”, Mónica Cazares, una de las afectadas, pidió apoyo para capturarlo, y algunos ciudadanos que escucharon los gritos lograron interceptarlo.
En pocos minutos llegaron oficiales municipales, quienes lo sometieron y lo subieron a la patrulla; también acudió personal del Grupo de Robos de Alto Impacto.
Los oficiales asesoraron a los afectados y los acompañaron a presentar la denuncia correspondiente, con el objetivo de que el delincuente no vuelva a las calles por algún tiempo.