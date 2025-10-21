Aseguran en flagrancia a presunto delincuente tras robo de herramientas en Saltillo (video)

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Aseguran en flagrancia a presunto delincuente tras robo de herramientas en Saltillo (video)
    Ángel Iván, alias “El Bonito”, fue detenido por los afectados antes de que lograra huir. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los propietarios del vehículo detectaron el robo mediante sus cámaras de seguridad y lograron detener al presunto ladrón, quien fue entregado a las autoridades

Tras haber robado herramienta del interior de un automóvil afuera de un domicilio en la calle Guelatao de la colonia Benito Juárez, Ángel Iván, de 42 años, conocido como “El Bonito”, fue detenido por los afectados en el bulevar Felipe J. Mery, en Saltillo.

El incidente se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando los propietarios de un Volkswagen Pointer 2005 se percataron de lo ocurrido gracias a las cámaras de vigilancia.

TE PUEDE INTERESAR: Acelerado choca por alcance y destroza su auto en Saltillo; tres vehículos resultan afectados

Al ver que la persona había ingresado al automóvil, salieron del domicilio para observar la situación. Al intentar huir, el delincuente fue perseguido por los afectados.

$!La herramienta sustraída del automóvil fue recuperada tras la detención del sospechoso.
La herramienta sustraída del automóvil fue recuperada tras la detención del sospechoso. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Con gritos de “¡deténganlo!” y “¡agárrenlo!”, Mónica Cazares, una de las afectadas, pidió apoyo para capturarlo, y algunos ciudadanos que escucharon los gritos lograron interceptarlo.

$!Los afectados fueron guiados por las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.
Los afectados fueron guiados por las autoridades para presentar la denuncia correspondiente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

En pocos minutos llegaron oficiales municipales, quienes lo sometieron y lo subieron a la patrulla; también acudió personal del Grupo de Robos de Alto Impacto.

Los oficiales asesoraron a los afectados y los acompañaron a presentar la denuncia correspondiente, con el objetivo de que el delincuente no vuelva a las calles por algún tiempo.

Temas


Detenciones
Robos
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Ulises Martínez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

true

POLITICÓN: Acusa a empresas de hemodiálisis de estar presuntamente detrás de protestas contra el IMSS
Trabajadores de Coahuila afectados por la pérdida de empleos en el sector maquilador durante 2025.

Coahuila pierde más de 11 mil empleos en el sector maquilador, según el Inegi
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
El relanzamiento panista en Coahuila

El relanzamiento panista en Coahuila
true

Mientras la 4T avanza en la destrucción, el PAN voltea al pasado
true

T-MEC y aguas binacionales: ¿viene una situación imposible?