Aseguran en flagrancia a presunto delincuente tras robo de herramientas en Saltillo (video)

Tras haber robado herramienta del interior de un automóvil afuera de un domicilio en la calle Guelatao de la colonia Benito Juárez, Ángel Iván, de 42 años, conocido como “El Bonito”, fue detenido por los afectados en el bulevar Felipe J. Mery, en Saltillo.

El incidente se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando los propietarios de un Volkswagen Pointer 2005 se percataron de lo ocurrido gracias a las cámaras de vigilancia.

