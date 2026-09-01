Aseguran pipa con 55 mil litros de combustible y detienen a dos sujetos, en la Saltillo-Torreón

Un tráiler con una pipa en la que se transportaban cerca de 55 mil litros de diésel, cuya procedencia no pudo ser acreditada, fue asegurado durante un operativo de seguridad en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

Durante el operativo fueron detenidos el operador del tractocamión y su acompañante, quienes fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición de las autoridades federales.

El aseguramiento se registró cerca de las 20:00 horas en el kilómetro 155 de la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor y su acompañante señalaron que laboraban para una empresa dedicada al manejo de productos químicos; sin embargo, no lograron acreditar la procedencia legal del combustible que transportaban.

Ante esta situación, las autoridades procedieron al aseguramiento de la unidad y del cargamento, mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes para determinar el origen del diésel.