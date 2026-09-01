Aseguran pipa con 55 mil litros de combustible y detienen a dos sujetos, en la Saltillo-Torreón
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Hay dos detenidos consignados a la FGR subdelegación Saltillo
Un tráiler con una pipa en la que se transportaban cerca de 55 mil litros de diésel, cuya procedencia no pudo ser acreditada, fue asegurado durante un operativo de seguridad en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.
Durante el operativo fueron detenidos el operador del tractocamión y su acompañante, quienes fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición de las autoridades federales.
El aseguramiento se registró cerca de las 20:00 horas en el kilómetro 155 de la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor y su acompañante señalaron que laboraban para una empresa dedicada al manejo de productos químicos; sin embargo, no lograron acreditar la procedencia legal del combustible que transportaban.
Ante esta situación, las autoridades procedieron al aseguramiento de la unidad y del cargamento, mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes para determinar el origen del diésel.
De manera preliminar, se presume que el combustible podría estar relacionado con el robo de hidrocarburos extraídos ilegalmente de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones de la autoridad federal.
A bordo de la patrulla 5611 de la Policía Estatal, los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la FGR, ubicadas en el cruce del bulevar Francisco Coss y la calle Diosito García Fuentes, en la zona centro de Saltillo.
La pipa y el combustible quedaron bajo resguardo de las autoridades federales, mientras que los detenidos permanecieron a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público de la Federación.
En contra de los implicados se inició una carpeta de investigación por su probable participación en delitos relacionados con el robo de hidrocarburos. Será en las próximas horas cuando el Ministerio Público Federal determine su situación jurídica y establezca si existen elementos suficientes para proceder legalmente en su contra.