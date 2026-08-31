POLITICÓN: ¿Usa Alfonso Yáñez a estudiantes morenistas contra sus rivales en la UAdeC?

I. NO ERA OPCIONAL Acuciosos lectores nos hicieron una precisión incómoda sobre lo publicado aquí ayer. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sí establece que, para obtener o renovar una licencia, debe acreditarse una valoración integral que incluye aspectos físicos y médicos. El problema es que en Coahuila esa parte no estaría plenamente armonizada. Entonces ya no estamos hablando sólo de una omisión administrativa menor. La pregunta es más seria: ¿por qué una obligación relacionada directamente con la seguridad vial sigue pendiente varios años después? Eso es lo que tendría que responder el subsecretario Fernando Simón Gutiérrez Pérez. II. ¿QUIÉN RESPONDE? Y aquí ya no alcanza con decir que aplicar exámenes médicos implica logística, personal o recursos. La propia Ley General dio 180 días a las legislaturas estatales para armonizar sus normas. Así que el asunto toca tanto al Congreso de Coahuila, que aún preside Beatriz Fraustro, como al área de Gutiérrez Pérez. Si el requisito existe y sigue sin aterrizarse plenamente, alguien tendrá que explicar por qué. Pues mientras las autoridades se reparten competencias, los accidentes siguen ocurriendo en la calle.

III. LLAMA LA ATENCIÓN En la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC empieza a comentarse algo que ha llamado la atención dentro y fuera de la Universidad: Alfonso Yáñez, su director, tiene una historia política ligada al PRI: fue dirigente juvenil, ocupó cargos públicos y trabajó cerca del exgobernador Rubén Moreira. Por eso algunos funcionarios universitarios y estatales observan con curiosidad la cercanía que mantiene con estudiantes identificados públicamente con Morena. Nada extraño por sí mismo. En una universidad deben caber todas las expresiones. Lo que llama la atención es que esa relación empiece a generar tanta conversación. IV. ¿CASUALIDAD? Dentro de la UAdeC se comenta que algunos de esos estudiantes han participado en acciones y posicionamientos contra funcionarios universitarios enfrentados con Alfonso Yáñez, algunos cercanos al equipo de Manolo Jiménez. ¿Hay una operación detrás o sólo coinciden intereses y adversarios? Esa es la duda que circula. No sólo es positivo tener apertura con los alumnos, tampoco es una obligación, pero aprovechar las afinidades en las disputas internas de una facultad tan politizada no es ético.

V. SIN MUCHA OPCIÓN Hoy inician los trabajos preparatorios para el arranque, mañana martes, del último año de la actual Legislatura Federal. Con ello también comienza la cuenta atrás para que quienes forman parte de dicho órgano colegiado definan hacia dónde apunta su futuro. ¿Aprovecharán la última oportunidad que tienen para reelegirse o buscarán otros cargos? Es la pregunta para Jericó Abramo y Antonio Castro, quienes representan a los distritos de Saltillo, así como para Memo Anaya y Cintia Cuevas en los de Torreón. Hasta donde se sabe, todos los mencionados piensan en la primera opción. VI. PESIMISMO Tampoco es que haya muchas opciones, pues el único otro cargo que existe para aspirar es el de presidente municipal y, al menos en las dos ciudades más importantes de Coahuila, eso parece más que planchado: quienes hoy ostentan esos puestos –ambos del PRI– van a ser candidatos y, por el lado de Morena, en realidad nadie le quiere entrar porque tienen claro, desde ahora y sin lugar a la duda, que quien se lance al ruedo tiene asegurada la derrota.

VII. REPARTO ANTICIPADO Eduardo Medrano y los demás diputados electos del PRI todavía no rinden protesta, pero ya comenzaron a recibir instrucciones. Nos dicen que los reúnen, en lo individual y por grupos, para revisar la integración de las comisiones del Congreso. ¿Mucha anticipación? No tanta: el tricolor tendrá mayoría y, salvo Morena y el PT, sabe que las otras fuerzas suelen ser bien portadas. Así que puede repartir presidencias, acomodar perfiles y ordenar que el pleno formalice lo decidido. A la oposición le quedarán la tribuna, el debate y la protesta; al PRI, los votos. La deliberación será pública, aunque el reparto se cocine en privado. VIII. MENÚ ABIERTO Lo curioso no es que el PRI ya esté haciendo cuentas, sino que algunos de sus futuros diputados anden compartiendo el menú antes de abrir el restaurante. Nos dicen que uno de ellos ha comentado con distintas personas las reuniones y hasta la manera en que pretenden acomodar las comisiones. Quizá lo hace para presumir que ya lo sentaron en la mesa de las decisiones; quizá todavía no le explican que la discreción también forma parte del encargo. Porque una cosa es recibir instrucciones y otra muy distinta salir a ventilarlas.