Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?

Todos, incluidos desde luego quienes no hemos sufrido la desgracia de padecer la desaparición de un integrante de nuestra familia, debemos empujar en la dirección de exigir de las autoridades un compromiso con la búsqueda de aquellos cuyo paradero se desconoce.

Una de las peores caras de la realidad cotidiana de México es la relativa a la tragedia continuada que viven miles de familias debido a que uno o varios de sus integrantes se encuentran en la categoría de persona desaparecida . Se trata de un aspecto de nuestra vida colectiva que no puede, ni debe, normalizarse nunca y al cual no debemos darle la espalda.

Porque la exigencia de verdad y justicia en torno a estos casos nos importa a todos y no solamente a quienes tienen la calidad legal de víctimas. El agravio cometido es una ofensa colectiva y por ello no podemos eliminar de nuestras preocupaciones esta realidad.

El señalamiento anterior es tanto más cierto cuando, como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, siete de cada 10 personas que han sido reportadas como desaparecidas en Coahuila, en el último cuarto de siglo, permanecen en dicha condición.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde el año 2000 se han reportado al menos 5 mil 281 personas desaparecidas o no localizadas en nuestra entidad. De ese total, 3 mil 671 permanecen bajo el mismo estatus con el que fueron incorporadas a dicho registro.

¿Cuál es la razón por la cual la inmensa mayoría de quienes han sido reportados en esta condición no han sido localizados? ¿Por qué ha ocurrido esto en una entidad que, desde hace dos sexenios al menos, presume de haber creado un andamiaje institucional y académico para la protección y garantía de los derechos humanos?

Las cifras son contundentes, demoledoras y dejan poco espacio a la interpretación: lo que se ha hecho en favor de quienes sufren, todos los días, la ausencia de un ser querido, es muy poco. Casi podría decirse que los resultados son de carácter marginal.