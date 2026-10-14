Lesiona a motociclista de 17 años al dar vuelta sin precaución en Saltillo

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    Lesiona a motociclista de 17 años al dar vuelta sin precaución en Saltillo
    Las partes involucradas acordaron buscar un convenio para resolver los daños materiales ocasionados por el accidente. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió en el cruce de Carlos Fuero y Democracia; el adolescente presentó heridas en una rodilla y una mano, pero rechazó ser trasladado a un hospital

Un motociclista identificado como Edwin Yahir, de 17 años, resultó lesionado tras chocar contra una camioneta Ford en el cruce de las calles Carlos Fuero y Democracia, en la colonia Bellavista en Saltillo.

El accidente fue reportado por testigos, quienes solicitaron apoyo para el joven, que quedó tendido sobre el pavimento con lesiones en la rodilla y la mano izquierda debido al impacto contra el vehículo.

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De acuerdo con los primeros informes, la camioneta era conducida por Ismael ¨N¨, de 69 años, quien circulaba por la calle Carlos Fuero y realizó una vuelta para incorporarse a Democracia, en dirección a Pedro Aranda.

$!El conductor de la camioneta Ford, de 69 años, participó en el percance mientras realizaba una maniobra para incorporarse a otra calle.
El conductor de la camioneta Ford, de 69 años, participó en el percance mientras realizaba una maniobra para incorporarse a otra calle. ULISES MARTÍNEZ

Durante la maniobra, el conductor presuntamente le quitó el paso al motociclista al no realizar el alto correspondiente, lo que provocó que la moto se impactara contra uno de los costados de la camioneta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al joven y revisar las lesiones que presentaba. Tras recibir atención, Edwin Yahir decidió permanecer en el sitio y no ser trasladado a un hospital.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar las lesiones que presentaba el adolescente.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar las lesiones que presentaba el adolescente. ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, las partes acordaron buscar un convenio por los daños ocasionados, con la participación de la familia del conductor de la camioneta, por lo que el motociclista se retiró por sus propios medios.

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