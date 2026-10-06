Así enfrentó una valiente guardia a asaltantes en fraccionamiento de Saltillo (video)

Los individuos llegaron hasta la caseta de acceso y, una vez dentro, tomaron una tableta electrónica utilizada para las labores de vigilancia. También intentaron apoderarse del teléfono celular de la trabajadora, quien, en lugar de permanecer pasiva, se enfrentó a los sujetos y logró evitar que le quitaran el aparato.

Dos encapuchados irrumpieron la noche del sábado en la caseta de vigilancia del fraccionamiento Santa Fe Agave, al poniente de Saltillo , donde asaltaron a la guardia de seguridad .

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La valiente mujer no sufrió lesiones, aunque terminó visiblemente asustada por el momento de tensión que vivió. Su reacción fue reconocida por habitantes del sector, quienes destacaron su heroísmo al hacer frente a los asaltantes, aunque también consideraron que la situación pudo haber terminado de manera distinta si alguno de los responsables hubiera estado armado.

Tras el incidente, vecinos plantearon solicitar a la empresa encargada de la vigilancia que revise el esquema de seguridad y que durante los turnos nocturnos se considere la asignación de personal masculino, al considerar que una trabajadora no debería quedar expuesta a una situación de este tipo sin respaldo suficiente, como un gas pimienta al menos.

La petición, señalaron, no busca cuestionar la capacidad de la guardia, cuya actuación fue considerada valiente, sino evitar que los trabajadores tengan que arriesgar su integridad física frente a delincuentes. También pedirán que la empresa fortalezca los protocolos de respuesta ante un intento de robo.

A la par, habitantes de Santa Fe Agave solicitarán una mayor presencia de las corporaciones policiacas en este tramo de la ciudad, principalmente durante la noche, debido a que la zona permanece prácticamente sola y con poca circulación, condiciones que, consideran, incrementan la vulnerabilidad de quienes viven, trabajan o transitan por el sector.

Los residentes señalaron que el asalto no es un hecho aislado, pues anteriormente se han registrado otros incidentes delictivos en la zona, entre ellos un robo en una tienda de conveniencia.

El fraccionamiento cuenta con cámaras de videovigilancia que captaron parte de lo ocurrido. Los vecinos esperan que las imágenes sean utilizadas por las autoridades para identificar las características de los responsables y establecer hacia dónde huyeron después del robo.