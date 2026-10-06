Así enfrentó una valiente guardia a asaltantes en fraccionamiento de Saltillo (video)

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    Así enfrentó una valiente guardia a asaltantes en fraccionamiento de Saltillo (video)
    Cámaras del fraccionamiento habrían captado parte del atraco ocurrido durante la noche del sábado. CORTESÍA

Dos hombres encapuchados irrumpieron durante la noche y huyeron con una tableta electrónica; la guardia resultó ilesa

Dos encapuchados irrumpieron la noche del sábado en la caseta de vigilancia del fraccionamiento Santa Fe Agave, al poniente de Saltillo, donde asaltaron a la guardia de seguridad .

Los individuos llegaron hasta la caseta de acceso y, una vez dentro, tomaron una tableta electrónica utilizada para las labores de vigilancia. También intentaron apoderarse del teléfono celular de la trabajadora, quien, en lugar de permanecer pasiva, se enfrentó a los sujetos y logró evitar que le quitaran el aparato.

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La valiente mujer no sufrió lesiones, aunque terminó visiblemente asustada por el momento de tensión que vivió. Su reacción fue reconocida por habitantes del sector, quienes destacaron su heroísmo al hacer frente a los asaltantes, aunque también consideraron que la situación pudo haber terminado de manera distinta si alguno de los responsables hubiera estado armado.

Tras el incidente, vecinos plantearon solicitar a la empresa encargada de la vigilancia que revise el esquema de seguridad y que durante los turnos nocturnos se considere la asignación de personal masculino, al considerar que una trabajadora no debería quedar expuesta a una situación de este tipo sin respaldo suficiente, como un gas pimienta al menos.

La petición, señalaron, no busca cuestionar la capacidad de la guardia, cuya actuación fue considerada valiente, sino evitar que los trabajadores tengan que arriesgar su integridad física frente a delincuentes. También pedirán que la empresa fortalezca los protocolos de respuesta ante un intento de robo.

A la par, habitantes de Santa Fe Agave solicitarán una mayor presencia de las corporaciones policiacas en este tramo de la ciudad, principalmente durante la noche, debido a que la zona permanece prácticamente sola y con poca circulación, condiciones que, consideran, incrementan la vulnerabilidad de quienes viven, trabajan o transitan por el sector.

Los residentes señalaron que el asalto no es un hecho aislado, pues anteriormente se han registrado otros incidentes delictivos en la zona, entre ellos un robo en una tienda de conveniencia.

El fraccionamiento cuenta con cámaras de videovigilancia que captaron parte de lo ocurrido. Los vecinos esperan que las imágenes sean utilizadas por las autoridades para identificar las características de los responsables y establecer hacia dónde huyeron después del robo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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