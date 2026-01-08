Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo impulsa organización entre locatarios

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo informó que realizó una reunión con propietarios de comercios ubicados en la calle Victoria, en su tramo poniente colindante con la Alameda Zaragoza. Según se informó, la reunión se llevó a cabo como parte de sus acciones para ampliar la afiliación y fortalecer la organización del comercio en el Centro de la ciudad.

En el encuentro participaron Alan Christian Duarte, presidente de la asociación, y Salvador Rodríguez Saade, director de la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo, quienes sostuvieron un diálogo con comerciantes de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Frente frío extremo moviliza a autoridades en Saltillo para prevenir riesgos a la población

De acuerdo con la información, durante la reunión se invitó a los asistentes a integrarse a una afiliación conjunta entre la Asociación del Centro Histórico y CANACO Saltillo. Además, se abrió un espacio para que expusieran problemáticas, necesidades y situaciones particulares relacionadas con su actividad.

Duarte dijo que estos encuentros buscan acompañar gestiones específicas del sector. “El objetivo de estos acercamientos es sumar a nuevos comerciantes, afiliarlos y acompañarlos en las gestiones que necesitan. Escuchamos su problemática, analizamos cada situación y buscamos soluciones de manera conjunta”, aseguró.