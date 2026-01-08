Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo impulsa organización entre locatarios

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo impulsa organización entre locatarios

El encuentro se realizó en el tramo poniente de Victoria, colindante con la Alameda Zaragoza, y participó CANACO Saltillo

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo informó que realizó una reunión con propietarios de comercios ubicados en la calle Victoria, en su tramo poniente colindante con la Alameda Zaragoza. Según se informó, la reunión se llevó a cabo como parte de sus acciones para ampliar la afiliación y fortalecer la organización del comercio en el Centro de la ciudad.

En el encuentro participaron Alan Christian Duarte, presidente de la asociación, y Salvador Rodríguez Saade, director de la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo, quienes sostuvieron un diálogo con comerciantes de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Frente frío extremo moviliza a autoridades en Saltillo para prevenir riesgos a la población

De acuerdo con la información, durante la reunión se invitó a los asistentes a integrarse a una afiliación conjunta entre la Asociación del Centro Histórico y CANACO Saltillo. Además, se abrió un espacio para que expusieran problemáticas, necesidades y situaciones particulares relacionadas con su actividad.

Duarte dijo que estos encuentros buscan acompañar gestiones específicas del sector. “El objetivo de estos acercamientos es sumar a nuevos comerciantes, afiliarlos y acompañarlos en las gestiones que necesitan. Escuchamos su problemática, analizamos cada situación y buscamos soluciones de manera conjunta”, aseguró.

$!La Asociación informó que continuará con acercamientos en otras zonas del primer cuadro de la ciudad.
La Asociación informó que continuará con acercamientos en otras zonas del primer cuadro de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Añadió que la reunión tuvo una respuesta favorable y que la intención es fortalecer la representación del comercio del Centro Histórico. “Cuando trabajamos en conjunto, tenemos mayor fuerza para gestionar apoyos, ampliar la representación del sector y defender los intereses del comercio local”, comentó.

Por su parte, Salvador Rodríguez Saade compartió información sobre el trabajo de CANACO Saltillo y reiteró su respaldo a las acciones orientadas a fortalecer la actividad comercial en el Centro Histórico.

La Asociación informó que continuará con reuniones en otras zonas para seguir sumando afiliados y sostener un canal de diálogo con comerciantes del primer cuadro de la ciudad.

Temas


Centro Histórico De Saltillo
comerciantes

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Noroña: Viajero frecuente

Noroña: Viajero frecuente
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
true

Recompensas de un escritor
Los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China.

Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’
Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’

Fallece la maestra y académica Odila Fuentes Aguirre, hermana de ‘Catón’
Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participan en operativos de seguridad en estados fronterizos, donde se concentra la mayor parte de las detenciones de ciudadanos estadounidenses.

Coahuila, entre los estados con más detenciones de estadounidenses por delitos federales
Mientras la red de seguridad social se desmorona, los residentes de La Habana Vieja se sienten como “robots humanos” intentando sobrevivir a la escasez extrema.

El efecto dominó: Tras la caída de Maduro, Cuba se enfrenta a su colapso económico más severo
Restos de antiguas instalaciones militares en Groenlandia; durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a operar más de una decena de bases en la isla.

¿Comprar o tomar Groenlandia? Un viejo pacto, ya da carta libre a Trump