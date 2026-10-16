$!UAdeC abre registro para la Maestría en Ciencias en Biotecnología

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Químicas, mantiene abierta la convocatoria de ingreso a la Maestría en Ciencias en Biotecnología, dirigida a egresados de licenciaturas afines a las ciencias naturales, exactas y las ingenierías. El periodo de recepción y registro de solicitudes concluirá el 1 de noviembre de 2026. Las personas interesadas pueden realizar su preregistro de admisión mediante el portal institucional: https://www.uadec.mx/dip/admisiones/.

El programa está orientado a profesionistas interesados en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento de negocios de alta tecnología, con el propósito de contribuir al bienestar social, la sustentabilidad y el desarrollo económico, cultural y científico de la región. De acuerdo con la institución, la maestría busca formar especialistas capaces de desarrollar tecnologías que respondan a las necesidades del país en los sectores social, académico, productivo y de servicios, bajo criterios de responsabilidad ambiental, conservación de la riqueza biocultural y protección de los bienes comunes. BUSCAN ESPECIALISTAS PARA ATENDER RETOS REGIONALES La formación contempla conocimientos y herramientas de vanguardia para aprovechar la biodiversidad de manera responsable y sustentable, mediante el desarrollo de tecnologías eficaces, limpias y competitivas.

Entre los campos de aplicación se encuentran el medio ambiente, el sector energético, la agroindustria, la producción de alimentos y la salud, áreas en las que la biotecnología puede contribuir a resolver problemas mediante la investigación y la innovación. La convocatoria está dirigida a egresados de disciplinas afines que tengan interés en fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas, así como en participar en proyectos que generen soluciones para distintos sectores. PUBLICAN FECHAS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN Como parte del proceso de selección, los aspirantes deberán presentar una constancia de dominio del idioma inglés y una constancia del examen EXANI III, cuya aplicación no deberá tener una antigüedad mayor a un año al mes de noviembre de 2026.

También tendrán que aprobar un examen de conocimientos generales y una entrevista ante el comité académico. El calendario de admisión establece las siguientes fechas: • 1 de noviembre de 2026: cierre de recepción y registro de solicitudes. • 6 de noviembre: examen de conocimientos generales. • 13 de noviembre: examen psicométrico. • 26 y 27 de noviembre: entrevistas con el comité académico. • 7 de diciembre: notificación de aspirantes aceptados. • Enero de 2027: inicio de clases. Para obtener más información, las personas interesadas pueden escribir a los correos electrónicos elan_laredo@uadec.edu.mx y danielmorales@uadec.edu.mx, o comunicarse al teléfono (844) 114 15 82, extensión 1005. También pueden acudir directamente al Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas, ubicado en el bulevar Venustiano Carranza, sin número, en la colonia República, en Saltillo, Coahuila.

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Biotecnología estudiantes

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