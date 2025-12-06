Tunez, Japón, Sudáfrica y Corea del Sur: los objetivos turísticos de Saltillo para el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 definió el calendario de selecciones que estarán presentes en la región noreste del país, donde Monterrey figura como una de las sedes principales. Con la confirmación de partidos que involucran a Túnez, Japón, Sudáfrica y Corea del Sur , Saltillo se perfila como destino alterno para millas de aficionados que buscarán hospedaje, servicios y actividades fuera de la capital de Nuevo León.

Los encuentros que se disputarán en Monterrey quedaron programados de la siguiente manera:

GRUPO F

Repechaje B UEFA * vs Túnez

Junio 14 / 20 horas

*Puede ser Polonia, Suecia, Ucrania o Albania

Túnez vs Japón

Junio / 22 horas

GRUPO A

Sudáfrica vs Corea del Sur

Junio 24 / 19 horas

Dieciseisavos

1 Grupo F vs 2 Grupo C

Junio 29 / 19 horas

Estas fechas representan el núcleo del movimiento turístico que se espera en la zona metropolitana de Monterrey , y por extensión, en Saltillo , debido a su conectividad y cercanía carretera. Empresarios del sector servicios señalan que el comportamiento proyectado para la región podría generar una derrama económica significativa , especialmente en hospedaje, gastronomía y actividades recreativas.

De acuerdo con estimaciones locales, la llegada de alrededor de un millón de visitantes a Monterrey durante el Mundial podría derivar en que 350 mil turistas se desplacen hacia Saltillo , lo que generaría un impacto económico estimado en 800 millones de pesos . El sector restaurantero identifica especial interés en los visitantes provenientes de los países que jugarán en Monterrey, quienes suelen tener alto consumo en ciudades cercanas.

Representantes de la industria gastronómica resaltaron que Saltillo ofrece una amplia oferta de restaurantes, museos, espacios públicos y accesos a zonas como Arteaga y Cuatro Ciénegas , factores que fortalecen su atractivo para los aficionados del torneo. Además, la hotelería local proyecta una alta ocupación , con tarifas que aumentarán debido a la demanda internacional.

Expertos en turismo han señalado que las ciudades periféricas a las sedes mundialistas pueden captar hasta un 15% del beneficio económico que genera un evento de esta magnitud. Por ello, cámaras empresariales y autoridades locales trabajan en coordinación para fortalecer campañas de promoción, logística y movilidad , con el fin de atender adecuadamente el flujo de visitantes que circulará entre Saltillo y Monterrey .

Con las selecciones definidas y los partidos programados, Saltillo ajusta su oferta turística para aprovechar la proyección internacional que el Mundial 2026 traerá a la región.