Ateneo Fuente, legado histórico y académico que distingue a Saltillo

Fundado en 1867, el Ateneo Fuente se ha consolidado como una de las instituciones de educación media superior más representativas de la Universidad Autónoma de Coahuila y como uno de los inmuebles de mayor valor histórico y arquitectónico de Saltillo. A lo largo de casi 160 años de existencia, el plantel ha sido protagonista de la formación de generaciones de estudiantes y de la vida intelectual del Estado. Su nombre honra a Juan Antonio de la Fuente Cárdenas, jurista, diplomático y exgobernador de Coahuila, conocido por su defensa de la soberanía nacional ante instancias internacionales.

En sus primeros años, el Ateneo funcionó en la antigua Casa de los Carrillo. Posteriormente, en 1868, fue trasladado al Colegio Público, ubicado en la Plaza de San Francisco, donde se adecuó un antiguo conjunto conventual para albergar las actividades académicas. UN PROYECTO QUE MARCÓ ÉPOCA Antes de construir el edificio que hoy identifica al Ateneo Fuente, fueron presentadas diversas propuestas arquitectónicas que nunca llegaron a concretarse. Entre ellas destacan los proyectos elaborados por Martiniano V. Silva (1885), Francisco Sánchez Uresti (1894), Henry Gidon (1908), Alfred Gills (1919), Francisco Diamico (1919) y Herbert Stanley Greene.

La sede actual comenzó a edificarse en 1930, luego de una iniciativa impulsada por el Congreso Nacional de Estudiantes y respaldada por el entonces gobernador Nazario Ortiz Garza. La obra concluyó en 1933 gracias al apoyo del Gobierno del Estado y de la sociedad saltillense. El diseño fue desarrollado por el ingeniero Zeferino Domínguez, el arquitecto Blas Cortinas y el artista español Salvador Tarazona, responsable del proyecto mural que enriqueció el inmueble.

Para su construcción se eligió un amplio predio ubicado al norte de la ciudad, donde se levantó un complejo educativo de aproximadamente 26 mil metros cuadrados, equipado con aulas, talleres, laboratorios, biblioteca, museo, pinacoteca, paraninfo, observatorio meteorológico, oficinas administrativas y amplias áreas exteriores. PATRIMONIO DE COAHUILA Especialistas señalan que el edificio presenta similitudes con la preparatoria Little Rock Central, construida en Arkansas en 1927 y considerada uno de los modelos más destacados de arquitectura escolar de su época. Además de su valor arquitectónico, el Ateneo Fuente resguarda un importante patrimonio universitario integrado por colecciones de historia natural, equipo histórico de laboratorio, libros incunables, documentos de gran valor y una destacada pinacoteca.

A lo largo de su historia, el inmueble ha sido objeto de dos restauraciones integrales y diversas adecuaciones que han permitido conservar su funcionalidad como espacio educativo, sin perder su esencia histórica. Hoy, el Ateneo Fuente continúa siendo un referente de la educación en Coahuila y uno de los símbolos más representativos de la identidad universitaria y cultural de Saltillo, donde miles de estudiantes han iniciado su formación profesional. Con información de Dr. José Manuel Rosales, Maestro Investigador de la Facultadde Ciencias Sociales y Maestra Eréndira Herrejón, Subcoordinadora de PatrimonioCultural UAdeC.

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