Atiende Gobierno de Saltillo colonias Morelos y Miguel Hidalgo con jornadas de limpieza

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Atiende Gobierno de Saltillo colonias Morelos y Miguel Hidalgo con jornadas de limpieza
    El objetivo es recuperar y mantener en mejores condiciones los espacios públicos, prevenir focos de contaminación y mejorar la seguridad y movilidad. CORTESÍA

Las labores incluyeron retiro de basura, escombro y desechos, deshierbe, barrido manual y limpieza general

Con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de limpieza profunda en diversos callejones de la ciudad.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales efectuaron labores intensivas que incluyeron el retiro de basura, escombro y desechos acumulados, así como deshierbe, barrido manual y limpieza general en espacios ubicados principalmente en el sector oriente de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan nuevo parabús frente al Conalep para mejorar seguridad de estudiantes

“En Saltillo realizamos estas acciones con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las cuales tienen como objetivo recuperar y mantener en mejores condiciones los callejones de este y otros fraccionamientos, barrios y colonias de nuestra ciudad, a fin de prevenir focos de contaminación y contribuir a la seguridad y movilidad en la comunidad”, expresó Díaz González.

Brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendieron diversos puntos de la ciudad en respuesta a reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el fin de dignificar estos espacios públicos mediante el retiro de residuos que con el paso del tiempo se acumulan en estas zonas.

Entre los sitios intervenidos se encuentran callejones ubicados entre las calles 18 y 16, así como entre la 21 y 23. Asimismo, se realizaron trabajos en la colonia Morelos, entre las calles 12, 14, 9 y 7, y en la colonia Miguel Hidalgo, entre las vialidades 2, 3, 4 y el bulevar Hidalgo, además de los ubicados entre las calles 4, 9, 11 y 28.

$!Los trabajos se ejecutaron principalmente en el sector oriente de Saltillo.
Los trabajos se ejecutaron principalmente en el sector oriente de Saltillo. CORTESÍA

Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad, el Ayuntamiento también realizó la poda de palmas de la especie Washingtonia ubicadas en el camellón central del bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en el tramo comprendido entre los bulevares José Musa de León y Venustiano Carranza.

TE PUEDE INTERESAR: Planeación urbana de Saltillo se enfocó en población de clase alta: expertos

De manera paralela, personal del programa “Aquí Andamos” intensificó las jornadas de reforestación en vialidades principales mediante el programa “Bosques Urbanos Lineales”, con trabajos realizados en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.

En el sector sur, el municipio también llevó a cabo acciones integrales de limpieza en el canal pluvial que atraviesa la colonia La Herradura, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Pico de Vega y Otilio González.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basura
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?