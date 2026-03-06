Atiende Gobierno de Saltillo colonias Morelos y Miguel Hidalgo con jornadas de limpieza

Con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer la calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de limpieza profunda en diversos callejones de la ciudad.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales efectuaron labores intensivas que incluyeron el retiro de basura, escombro y desechos acumulados, así como deshierbe, barrido manual y limpieza general en espacios ubicados principalmente en el sector oriente de la capital.

“En Saltillo realizamos estas acciones con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las cuales tienen como objetivo recuperar y mantener en mejores condiciones los callejones de este y otros fraccionamientos, barrios y colonias de nuestra ciudad, a fin de prevenir focos de contaminación y contribuir a la seguridad y movilidad en la comunidad”, expresó Díaz González.

Brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendieron diversos puntos de la ciudad en respuesta a reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, con el fin de dignificar estos espacios públicos mediante el retiro de residuos que con el paso del tiempo se acumulan en estas zonas.

Entre los sitios intervenidos se encuentran callejones ubicados entre las calles 18 y 16, así como entre la 21 y 23. Asimismo, se realizaron trabajos en la colonia Morelos, entre las calles 12, 14, 9 y 7, y en la colonia Miguel Hidalgo, entre las vialidades 2, 3, 4 y el bulevar Hidalgo, además de los ubicados entre las calles 4, 9, 11 y 28.