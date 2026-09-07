Atienden a joven tras posible intento de suicidio en pleno Centro de Parras

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Saltillo
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    Atienden a joven tras posible intento de suicidio en pleno Centro de Parras
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un joven de 20 años que atravesó una crisis emocional en un establecimiento del Centro de Parras. CORTESÍA

Joven de 20 años recibe atención tras episodio crítico en Parras; autoridades investigan si quiso autolesionarse por crisis emocional

PARRAS, COAH.- Una crisis emocional movilizó durante la tarde de este lunes a cuerpos de emergencia en la zona Centro de Parras de la Fuente, donde un joven de 20 años fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a una unidad médica para recibir atención especializada.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Rafael Hernández, hasta donde acudieron los socorristas luego de recibir el reporte sobre un joven que habría intentado quitarse la vida.

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De acuerdo con familiares, el joven, identificado como Cristo “N”, atravesaba desde tiempo atrás por un cuadro depresivo y había recibido atención psicológica mediante el DIF Municipal. Sin embargo, señalaron que recientemente dejó de acudir a las sesiones de terapia.

La familia también refirió que el joven había enfrentado una ruptura sentimental en fechas recientes, aunque esta situación no puede establecerse como la causa del episodio, debido a que las crisis emocionales pueden estar relacionadas con diversos factores.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente trasladaron al joven a la Clínica 6 del IMSS, donde es atendido por los daños autoinfligidos y continuaría bajo valoración médica. Su condición al momento del traslado fue reportada como código amarillo.

Familiares acudieron al sitio ante la emergencia, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes.

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El caso vuelve a llamar la atención sobre la importancia de detectar oportunamente cambios de conducta, aislamiento, desesperanza o señales de depresión, particularmente entre jóvenes.

Ante una emergencia de este tipo, la recomendación es solicitar ayuda de los servicios de emergencia y procurar que la persona permanezca acompañada mientras recibe atención especializada.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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